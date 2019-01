«El machismo se ha quitado la careta»

Aseguran que no es una lacra pasajera, sino un grave problema de primer nivel existente a lo largo de la historia sufrido por las mujeres. Un lunes más, los colectivos feministas y sociales de la capital, acompañados de algunos rostros de la política local han vuelto a clamar en Botines en otro Lunes Sin Sol contra la violencia machista que en 2019 sigue asesinando. Un problema social cuya solución según algunos de los concentrados pasa por «concienciar a los hombres, que son los que tienen que cambiar, las mujeres son las que lo sufren. Si siguen siendo cómplices, no vamos a resolver el problema», explicaron.

Poniendo el foco sobre los pactos políticos de Andalucia, en los que aseguran que sobrevuela la sombra de derogar la Ley de Violencia de Género, los colectivos denunciaron que algunos partidos «se han quitado la careta». «Ahora están diciendo lo que no se atrevieron a decir, no vamos a permitir que nuestros derechos se negocien, no vamos a dar ni un paso atrás».

La lectura del manifiesto contó con el recuerdo a las víctimas y con una frase de Simone de Beauvoir: «No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida».