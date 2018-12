Luis Tudanca: «El culpable de la frustración de León no es Valladolid, es de quien gobierna la Junta»

Burgalés de nacimiento, leonés de adopción, Luis Tudanca, asumía el 4 de octubre de 2014 las riendas del PSOE autonómico ante la necesidad de agitar el árbol de Castilla y León tras 30 años de gobierno del Partido Popular que sólo han servido para tejer una Comunidad con «graves brechas sociales».

A sus 40 años de edad y casi dos décadas dedicadas a la política, prepara su asalto a la Presidencia de la Junta. Lo hace por segunda vez pero, en esta ocasión, convencido de estar ante una oportunidad histórica, ante una pulsión de cambio y de que el proyecto del PP «está agotado».

Encima de la mesa, propuestas acompañadas por el cómo y el cuándo, porque entiende que es tiempo de pasar de las promesas a los hechos y su firma condena a cualquier ápice de corrupción que ha lastrado el desarrollo de León.

Una tierra con la que la Junta debe volcarse para convertirla en eje tractor de la Comunidad. Su reto más difícil, cohesionar una Comunidad divida. Su fórmula, convertir a la Junta en un aliado y no en un enemigo y convertir a las nueve provincias en socias. Son algunas de las claves que desgrana durante un Encuentro con leonoticias.

-El PSOE defiende un proyecto alternativo que ofrezca esperanza de presente y futuro, una Castilla y León diferente pero, ¿cómo se trasladan esas palabras a un proyecto real y creíble para el electorado teniendo presente que no hay varitas mágicas?

-Es evidente que no hay soluciones instantáneas en una Comunidad que tiene brechas sociales muy importantes, encabezadas por la despoblación; León ha perdido en los últimos ocho años 30.000 habitantes y seguimos en esa misma inercia con pueblos prácticamente desaparecidos.

En este contexto creo que hay que hacer un programa ambicioso de lucha contra la despoblación vinculado a una fiscalidad espacial, para los pobladores y empresas vayan al ámbito rural y que contemple una mejora del transporte y las infraestructuras, la protección y el blindaje de los servicios públicos.

Estamos ante un problema estructural al que ya no le sirven parches. ¿Qué cosas estamos intentado hacer en el marco de una política que intentamos que sea útil? La semana pasada conseguimos una iniciativa para impulsar unidades de ictus en todos los hospitales, además que el año que viene haya una rebaja en las tasas universitarias entre el 15 y el 20% y vamos a presentar un plan de retorno del talento profesional y científico.

-Ante la próxima cita electoral, ¿Qué argumento va a utilizar Luis Tudanca para romper la línea continuista de una Comunidad conocida como la despensa del PP?

-Yo estaba en la política nacional y regresé porque vi que Castilla y León necesitaba un cambio, de no ser así, nos vamos a acercar tanto al abismo que vamos a estar muy cerca del precipicio.

El PP lleva mucho tiempo gobernando pero me niego a aceptar que eso sea inevitable. Además, creo que se trasladan sensaciones engañosas porque el PSOE está gobernando en más de la mitad de los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad, tiene la Diputación de Soria y gobierna la única capital de España con mayoría absoluta.

Me parece que estamos ante una oportunidad histórica. Creo que el desgaste del PP, la corrupción que les ha manchado de forma muy grave, su división y enfrentamientos y el agotamiento de su proyecto hace que estamos ante esa pulsión de cambio y sobre todo si somos capaces de ofrecer ese programa de gobierno fiable, porque la gente quiere seguridad en un gobierno que sea capaz de gestionar sus destinos. Queremos ofrecer una alternativa que sea decente.

-A ello se suma la salida del histórico Juan Vicente Herrera ¿Ve más factible el pulso con Alfonso Fernández Mañueco?

-Es verdad que Juan Vicente Herrera tras 17 años en el gobierno estaba consolidado tanto que, en esta deriva ideológica en la que está cayendo el PP, ya hay una parte de la derecha autonómica que le está echando ya de menos. Porque esta Comunidad no gusta de estridencias y radicalidad y el PP nuevo se está yendo también a unos comportamientos y propuestas extremas desde el punto de vista ideológico que no gustan al votante tradicional del PP. Creo que quieren un proyecto de moderación y de seguridad.

En todo caso, el proyecto político para Castilla y León no es muy diferente. No en vano, el señor Mañueco ha sido consejero del gobierno de Herrera, por lo que no puede decir que sea un recién llegado o que vaya a renovar ese proyecto fracaso del PP.

En cualquier caso, son los primeros en lanzar las alarmas. Hace poco el nº2 del PP en Castilla y León aseguraba que se conformaba con el peor resultado obtenido por el partido, con una bajada de más de 7 escaños, una pérdida de la mayoría tremenda, y que además estaba dispuesto a ofrecer a negociar, intercambiar y regalar alcaldías en las capitales de provincias a cambio de mantener el poder en la Junta. Me parece que eso es un síntoma de nerviosismo y de poco respeto al bruto de los ciudadanos y que no inspira confianza. Los vecinos se preguntarán si están votando a sus candidatos a las municipales o votando para que el señor Mañueco pueda negociar el gobierno autonómico.

Luis Tudanca, secretario autonómico del PSOE. Debates identitarios Luis Tudanca es consciente de la grave desafección hacia la comunidad de Castilla y León por los leoneses. Un sentimiento que, si bien, se sucede en otras provincias. El motivo, según el socialista, de la política del PP al frente de la Junta, que «sólo han sabido mirarse al ombligo». De ahí que uno de los restos que deberá afrontar si asume las riendas de la Junta sea el de reequilibrar las políticas, lo que debe traducirse «en un mayor esfuerzo en aquellos territorios que más lo necesitan. Y, León, lo necesita». Una administración que además debe hacer sentir a los ciudadanos que está pendiente de sus problemas, «los leoneses sienten que la Junta les da la espalda. Es un sentimiento que no sólo ocurre aquí. Si uno habla con un soriano o un abulenses, que son profundamente castellanos y tienen un sentimiento de desafección hacia la Junta absolutamente tremendo». «Ese sentimiento desaparecerá cuando acabemos con esa situación de frustración y cuando la gente deje de ver a la Junta como un enemigo y la vea como un aliado. En ese momento, dejaremos de ver los debates identitarios». En cualquier caso, aboga por trasladar a la ciudadanía que si León crece, le irá mejor a Zamora y a Valladolid y que si Valladolid crece, tendrá un efecto multiplicador. «Es algo en lo que estoy plenamente convencido». Por ello, entiende que las provincias deben convertirse en socios a la par que mirar hacia fuera de las fronteras. «Somos una Comunidad ultra periférica y León tiene que colaborar y crear sinergias económicas con Asturias, Galicia y no lo hacemos, parece que estamos enclaustrados en nuestras fronteras».

-¿Le preocupa el auge de Ciudadanos de cara a futuros pactos?

-Me cuesta hacer previsiones electorales a tantos meses en un escenario tan cambiante. En Andalucía también se hablaba de Cs como primera fuerza política y no se ha producido. No sabemos qué va a suceder hasta qué sucede. Ya veremos. Nuestra obligación es salir a ganar las elecciones y ofrecer un proyecto que de confianza.

-Le toca la complicada papeleta de ordenar el partido en una Comunidad más extensa que Portugal, ¿Cómo ve las candidaturas locales? ¿Ve fuerte al partido?

-Es una Comunidad muy complicada, es muy extensa y además ha habido una forma de gobierno tan centralizada que ha afectado a todos. Siempre digo que si fuera un país no resistiría las tensiones por las diferentes de renta, de industria, de desarrollo o de infraestructuras. Y eso tiene que cambiar.

Hemos vivido tiempos de mucha tensión, creo que llegamos al momento decisivo en el mejor estado de forma posible, absolutamente unida, con una tremenda renovación y resuelto de la forma más democrática y eso ha ayudado a consolidarlo.

En León hemos hecho una renovación importante y están haciendo un magnífico trabajo. Javier Alfonso Cendón está llevando a cabo un trabajo de fortalecimiento y de unidad y eso tiene que traer réditos. Tenemos elegidas las candidaturas por primeras en los grandes municipios desde antes del verano, con candidatos muy potentes, con el ejemplo de José Antonio Diez en la capital.

Es una persona que quiere a su ciudad, que habiéndose podido ir decidió quedarse y volver a apostar por pedir la confianza de los leoneses en un momento que me parece que es histórico y decisivo para León, como ciudad y motor de la provincia. Creo que José Antonio es una persona comprometido, honesta y que quiere mucho a esta tierra y creo que este tipo de perfiles nos van a dar un magnífico resultado.

-¿Cómo ve la provincia de León y qué soluciones se deben tomar para atajar tanto mal –sangría poblacional, pérdida del tejido industrial, envejecimiento-?

-Como leonés de adopción, veo la provincia con mucha preocupación el presente y el futuro. Es verdad que León se puede convertir después de Orense y Zamora en la provincia de España que tenga más pensionistas en trabajadores en activos. Es el peor escenario posible.

Por eso tenemos que esforzarnos tanto en darle soluciones. Por eso hablamos de reindustrialización, de mejoras de infraestructuras, por eso ha sido tan importante el éxito de Vestas. Ver que las administraciones están unidas con los trabajadores detrás de buscar soluciones. León no se podía permitir perder otros 350 empleos directos con todo lo que ha sufrido. Ese es el camino, abandonar la frustración que tiene León, que ha estado hundiéndose en un pozo que parecía sin fondo, creo que con este caso se ha demostrado que cuando se quiere, se puede y que ese el camino para acabar con el envejecimiento y el exilo juvenil porque es una provincia con muchas posibilidades de convertirse en un polo industrial y logístico. León necesita volver a tener aliados en la Junta y el Gobierno de España porque siempre le ha venido bien.

-Pero esa frustración no cree que es provocado por la falta de voluntad política que, viendo el caso de Vestas, se ha demostrado que sí la hay, ese sentimiento desaparece

-La frustración es una sensación que hay en León justificada al sentirse abandonados. Aquí hay un sentimiento propio y diferente aunque debemos matizar que el culpable no es Valladolid, es quién gobierna la Junta que está en Valladolid y que se ha olvidado durante muchos años de León. Y también de Zamora o Soria porque solo se miran al ombligo, al centro y tenemos que ser capaces de requilibrarlo.

Se debe hacer un esfuerzo mayor en aquellos territorios que más lo necesitan. Y, León lo necesita, necesita una apuesta que permita acabar con esa frustración. Ojalá hubieras tenido una ministra como Reyes Maroto durante los últimos años de durísima crisis industrial que nos hubiera echado una mano en más crisis industriales en León. En esta hemos llegado a tiempo y se le ha podido dar una alegría a miles de familias.

-Tras el anuncio de la llegada de Netwoork Steel, muchas empresas se han interesados por implantarse en León. Sin embargo, sindicatos y empresarios coinciden en la necesidad de impulsar el eje Villadangos-Cetile-Torneros para impulsar verdaderamente el músculo industrial

-Ese el objetivo. No se trata de traer una empresa sino que esto tenga un efecto multiplicador. Tenemos que aprovechar esto para convertir León en lo que se pensó que podía ser: un gran nudo logístico del Noroeste de España para potenciar Torneros.

Un proyecto en el que el PP no creyó, solo porque era una propuesta socialista, algo que me pone de los nervios, porque si el proyecto es bueno, qué más da de quien fuera la idea. Creo que es la oportunidad de que la Diputación, la Junta y el Gobierno, con todas sus diferencias, se pongan a tirar del carro y poner a León en ese eje, potenciando Torneros y el Corredor del Atlántico y terminado algunas infraestructuras que parece que nunca terminan por llegar a León lo antes posibles –en referencia a la León-Valladolid-. Me enfado con los míos y con los ajenos cuando se antepone quién se pone la medalla antes de cómo solucionar el problema. Hay que acabar con eso.

-¿En qué punto está Torneros en la agenda del Gobierno?

-Hace poco estuvieron responsables de Sepes volviendo a recuperar una propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero y paralizada durante siete años por el Gobierno de Mariano Rajoy y una Junta que, ante Torneros, aseguraba que no era interesante ni prioritario.

Esta es la oportunidad, con un Gobierno que ve a Torneros como un posible viable que puede generar hasta 3.000 empleos, vamos a ver si todos juntos somos capaces de desarrollarlo.

-¿Por dónde debe pasar el futuro de la provincia de León para alcanzar un nivel de desarrollo óptimo?

-Honestamente yo creo que por un cambio de gobierno. La inercia en la que está instalada esta provincia la ha llevado a dónde está. Pero más allá de ese cambio de gobierno tiene que existir un cambio en el modelo de desarrollo. No es un problema sólo de las cuencas mineras.

No hay lugar en la provincia que no esté perdiendo población. Incluso en la capital. Y hay que apostar por la industria, incremento de la investigación e innovación, traer esas infraestructuras pendientes, hacer este plan de retorno en conexión con la Universidad, cambiar el modelo económico y productivo de león no basta solo con parches.

La pérdida de la oportunidad que hemos tenido con la capitalidad gastronómica que no se ha sabido rentabilizar en incremento de turismo y creación de empleo. Son muchos los factores y las patas que hay que tocar. Pero León tiene que convertirse en un eje tractor de toda la Comunidad. La Junta no puede seguir dándole la espalda a León como honestamente ha pasado en los últimos años.

-Cómo ha cambiado su visión tras cuatros años al frente del PSOE autonómico y estando al asalto de la Presidente de la Junta

-Procuro mantener un punto de esa ingenuidad porque nadie me obligó a venir a esto y la política autonómica en Castilla y León es ingrata y difícil. Pero me parece que hacia tanta falta darle un meneo y agitar el árbol y por eso vine. Y me sigue pareciendo, sigo teniendo esa convicción de que esto necesita un cambio en profundidad. Han sido cuatro años duros e intensos y eso te hace madurar pero me ha servido para apreciar aún más la gente de este territorio. Soy de los que piensa que la política o se hace desde el barro y pisando la tierra o no vale para nada y he hecho tantos kilómetros y he conocido a tanta gente que quiero pensar que eso me ha enriquecido.