Luis Tudanca: «A las cuencas deben llegar el dinero contante y sonante que se les adeuda» Luis Tudanca en los 'Encuentros de leonoticias'. / N. Brandón El líder del PSCyL asegura que no se resigna a que las cuencas sean los paganos de la política energética del PP y del incumplimiento de las térmicas y aboga por recuperar la Ciuden «como una oportunidad de futuro» y por implantar las energías limpias en las zonas mineras para compensar la pérdida de empleo A. CUBILLAS | J. CALVO León Lunes, 10 diciembre 2018, 14:26

En materia energética, Luis Tudanca, líder autonómico del PSOE, no se explica cómo la transición justa de la minería no «empezó antes» cuando, remarca, en los últimos años no se hablaba si el carbón cerrar sino de cuándo.

De ahí que sostenga que la necesidad de que se hubiera impulsado una transición «más a medio plazo», que permitiese compatibilidad el carbón con la búsqueda de una alternativa. En cualquier caso, remarca, ahora se va a empezar con un compromiso. «Por fin».

Desde su punto de vista, el fallo del pasado fue que las alternativas no se buscaron con el territorio cuando no se puede imponer a las gentes de las cuencas qué hacer allí. Porque desde su perspectiva, las soluciones tienen que construirse de abajo a arriba.

«Por fin parece que se quiere recuperar el dinero que no llegó de los dos últimos planes y se por fin se firmó un acuerdo para dar una salida social a los últimos mineros», matiza Tudanca, que se detiene en las cifras «demoledoras» para referirse a la política del PP. «En el año 2011, había 5.000 mineros en León, y cuando se marchó Rajoy no quedaban ni 300. Hay que hacerlo urgentemente porque hemos empezado tarde».

«Debe haber y hay dinero» ¿Pero llegará algún día ese dinero comprometido con las cuencas? Ante esta pregunta, Tudanca se muestra contundente: «debe haber y hay dinero para la transición justa. Es un compromiso del Gobierno y la Junta también debe adquirirlo».

Y por ello, advierten, de que no permitirá que el PP «presuma» de pelear por el sostenimiento del carbón en el tiempo y por la supervivencia de las térmicas «cuando en su día no lo hicieron». Entre otras cosas, continúa, porque los informes del Estado le decían que la propuesta que plantearon en el Congreso era una barbaridad» desde el punto de vista jurídico. «Están jugando a engañar y a manipular a la gente de las cuencas que sabe perfectamente la realidad».

«Las gentes de las cuencas no deben ser las paganas»

En cualquier caso, el líder del PSCyL asegura que hubiera hecho las cosas de otra manera, sosteniendo el carbón durante más tiempos y evitando que las gentes de sus cuencas «sean los paganos de la lucha contra el cambio climático porque ya han hecho muchos sacrificios».

«A lo que me resisto es que la gente de las cuencas pague las decisiones de reducción de emisiones que toma Arias Cañete, comisario de Energía de la UE, que no es un rojo radical, y la decisión de las eléctricas de no invertir lo que le exige la norma para cumplir con la reducción de emisiones».

En este sentido, apuesta porque, en el marco de la reconversión energética, las nuevas energías se implanten en las zonas mineras para compensar la pérdida de empleo y recuperar y pagar la deuda que se nos debe, empezando por el pago del dinero comprometido en los planes anteriores. «No me resigno. Por eso tiene que llegar dinero contante y sonante, no promesas».

Y en este contexto, ve clave recuperar la Ciuden, que hubiera permitido a León convertirse en punteros en todo el mundo en captura de Co2 y en desarrollo de energías limpias. «Si la recuperamos, tras siete años de tijeretazo, tendremos una oportunidad en las cuencas mineras», concluyó Tudanca.