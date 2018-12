Luis Tudanca: «Me asusta el blanqueo de Vox que intentan PP y Cs» Luis Tudanca en los 'Encuentros de leonoticias'. / N. Brandón Evita pronosticar los resultados de Vox en Castilla y León y apuesta porque el PSOE muestra a los ciudadanos que hay otra forma de hacer política frente a un PP «agotado» A. CUBILLAS | J. CALVO León Lunes, 10 diciembre 2018, 14:27

Los últimos años, España vive una política de sobresaltos. Primero con la ruptura del bipartidismo con la irrupción de fuerzas políticas como Podemos y Ciudadanos. Ahora, con la fuerte incursión de Vox en el parlamento andaluz.

«Últimamente vamos de sobresalto en sobresalto». Es la radiografía de Luis Tudanca, secretario del PSOE de Castilla y León, que no le importa reconocer los «negativos» resultados obtenidos por el PSOE en Andalucía. «Es indiscutible», asegura el bugalés, que los achaca, en primer lugar, a la falta de movilización del electorado.

Sin embargo, centra su preocupación en que los comicios andaluces han constatado la llegada de una ola de ultraderecha «populista» que se había extendido a países como Italia, Francia, Brasil o Estados Unidos pero que en España aún no había llegado.

«Cuando los partidos no damos respuestas, no ilusionamos ni damos soluciones, la gente, en su frustración y cabreo legítimo, busca otras opciones», asegura Tudanca, que apunta a que la necesidad de que la izquierda y, concretamente, el PSOE debe de ser capz de volver a ilusionar y dar respuesta a los problemas normales, alejándose de debates estériles que no ayudan a parar estos movimientos.

Asimismo, no oculta que le asusta el intento de «blanquear» a Vox que intentan hacer el PP y Ciudadanos. «Eso no pasa en ningún país del mundo. En este país tenemos una historia que nos debería hacer ser muy cautos».

Pulsión de cambio

En cualquier caso, se muestra prudente a la hora de trasladar los resultados de Andalucía en Castilla y León. «No hay sociólogo en este país que esté acertando en ninguna previsión. Entonces hacer un análisis sobre lo que puede pasar meses después es aventurado».

En cualquier caso, entiende que en Castilla y León hay una pulsión de cambio que va en dirección contraria, en contra de un gobierno del PP, que lleva 30 años gobernado y que «está agotado».

«Si hablamos de despoblación, de falta de industria o de pérdida de calidad de los servicios públicos vemos que todos los indicadores parecen señalar que el proyecto del PP está agotado. Y si vemos en la parte cualitativa de las encuestas, la inmensa mayoría de ciudadanos se decanta porque haya un cambio de gobierno», apunta el socialista.

Y precisamente en ello, remarca, se debe central el PSOE, en decir a los castellanos y leoneses que hay un proyecto alternativo, que hay una Castilla y León diferente, que hay un programa del PSOE que ofrece esperanza en el presente y en el futuro de esta tierra.

«En ello nos tenemos que centrar, más allá de preocupaciones demoscópicas que no aportan nada a ese joven que tiene que marcharse en busca de un trabajo o al vecino del medio rural que le han cerrado el centro de salud».