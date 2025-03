Los locales de ocio de León cumplen con la ley antitabaco No se registraron sanciones de este tipo en la provincia leonesa durante 2023

Leonoticias León Sábado, 15 de marzo 2025, 12:28

Casi 15 años después de la entrada en vigor de la Ley de 2010 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que supuso prohibir fumar en los locales de ocio, como restaurantes, bares y discotecas, y a las puertas de colegios, hospitales y en parques, aún se ponen una diez sanciones mensuales en Castilla y León. Los nueve servicios territoriales de Sanidad de la Junta realizaron en el último año, con datos cerrados, 3.468 inspecciones, a un ritmo sensiblemente menor a los de los primeros ejercicios, cuando se llegaron a rozar las 6.000 en seis meses.

No obstante, la labor de vigilancia continúa, y también la apertura de expedientes, con hasta 125, que derivaron en 2023 en 118 sanciones, la mayoría leves, pero aún con 53 consideradas graves. Y todo ante las puertas de una nueva reforma que el Ministerio de Sanidad quiere que se debata este mismo año en el Congreso y cuyo borrador plantea nuevos espacios libres de humo.

Si se analizan los datos de los últimos años cerrados, se observa que la evolución es similar, con 126 infracciones en 2022 y las 118 de 2023. Las graves llegaron en el primer año a 45, por debajo de las 53 de 2023. Pero llama la atención que la mayor parte de las sanciones se debe al consumo en lugares prohibidos que no son centros sanitarios, ni colegios, ni sociales, con 56 en el último ejercicio cerrado, y con otras 26 por permitir fumar en lugares no permitidos. Hasta en 17 ocasiones se multó a establecimientos con máquinas expendedoras con el mecanismo de autorización activado, y en cuatro ocasiones se sancionó por la venta a menores de edad. En siete casos, por carencia de señalizaciones; una sanción fue por vender tabaco en lugares no autorizados y siete, por otros motivos.

Motivo de las inspecciones

Por lo que respecta al motivo de las inspecciones, la mayor parte fueron de oficio en centros, servicios y establecimientos sanitarios, con 1.786, seguidas por las realizadas en establecimientos de hostelería, con 739, nueve motivas por denuncias. Hubo 201 en tiendas de alimentación, nueve por denuncias, y 225 a máquinas expendedoras.

En el reparto por provincias, Burgos fue la que más inspecciones acumuló, con 791, que se saldaron con 16 expedientes y 14 sanciones; seguida por León, con 596, sin expedientes, ni sanciones. En tercer lugar se situó Valladolid, con 446, en este caso con 41 y 30. Palencia sumó 380, con 21 expedientes que acabaron todos con sanción; Soria, 351, con 15 expedientes y 15 sanciones; mientras que en Segovia y en Ávila hubo 293 inspecciones, que acabaron con dos sanciones en el segundo caso, y ninguna en el primero. Salamanca cerró con 216 inspecciones, con 28 sanciones, y Zamora, con 102, con ocho multas.

