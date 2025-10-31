La lluvia vuelve a protagonizar el final de la semana en León La provincia volverá a atravesar una subida de las temperaturas mínimas, alejándose de las gélidas noches, aunque el paraguas será un elemento obligado

Atrás quedan ya los múltiples meses de sequía en la provincia de León, dando paso a lo que, en los últimos días, se viene convirtiendo ya en una rutina. En León, las lluvias, en mayor o menor medida, se están haciendo a hueco, cambiando el seco veraniego de muchos campos por un verde típico de esta época.

Después de dos días en los que apenas se han visto chubascos, sobre todo en la capital, las precipitaciones regresan de lleno a los cielos de la provincia en dos días donde el paraguas será un elemento fundamental a todas horas.

Temperaturas

De nuevo, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la irrupción de la lluvia vendrá acompañada de un incremento sustancial en las temperaturas mínimas. En la capital, los termómetros no bajarán de los 9 grados, frente a los 15 que alcanzarán.

La estabilidad en los termómetros se mantendrá en el resto de puntos de la provincia, con subidas mayores o menores pero, en general, dejando las mínimas en cotas bastante más elevadas que en los últimos días.

En Ponferrada, la mínima será de 10 grados frente a los 16 de máxima, con un margen apenas de seis grados durante el día. Algo parecido sucede en Astorga, con temperaturas desde los 8 hasta los 17 grados. En Sahagún baja la máxima a la par que sube la mínima, desde 8 hasta 15 grados. Posada de Valdeón se mantendrá aún más estable, con 8 de mkínima y 16 de máxima y, por último, Villablino, también con lluvia durante toda la jornada, se irá desde los 5 hasta los 17 grados.