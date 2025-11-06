Limpieza urgente en los centros de educación de la ciudad ante «la falta de higiene» El PP en el Ayuntamiento de León dice que «Díez les da la razón en sus denuncias sobre el deficiente estado en los colegios municipales al» destinar de forma apremiante 250.000 euros para tal fin

A.P.C. León Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:55 Comenta Compartir

«El equipo de gobierno socialista de la ciudad vuelve a hacer un ejercicio de improvisación y de gestión errática», comienza el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, sobre el servicio de limpieza de interiores contratado por el consistorio: «Un alcalde y un gobierno incapaz de gestionar con previsión y que funciona solo a base de parches e improvisaciones como ésta».

La pasada Junta de Gobierno Local llevaba en su punto 29 del orden del día la contratación de un «servicio de limpieza urgente de las instalaciones municipales dirigidas a menores». Una decisión que, para el PP, es la reacción a un «problema denunciado en reiteradas ocasiones por este grupo y que es el origen de numerosas quejas en los colegios municipales y que, desde luego, no soluciona el problema ni a medio ni a largo plazo. Una vez más, se pone de manifiesto la precaria situación de la limpieza de las instalaciones municipales en general, pero en este caso es especialmente alarmante ya que afecta a menores. El equipo de gobierno opta esta vez por un procedimiento abierto simplificado con tramitación urgente, por un periodo de tres meses y un presupuesto de licitación, IVA incluido, de 250.000 euros«.

Recogidas de firmas

Algunas asociaciones de madres y padres de alumnos, como la del CEIP San Isidoro, han iniciado una recogida de firmas para apoyar la queja de la dirección del centro en este sentido donde unas obras han agravado la situación.

El portavoz del PP afirma que le contrato «llama la atención por la urgencia en la tramitación, lo cual indica que en seis años de gobierno han sido incapaces de encontrar una solución estable y duradera para una prestación adecuada de este servicio; y, por otro lado, también llama la atención por sus eufemismos, hablando de `instalaciones municipales dirigidas a menores´ para no decir colegios municipales y centros infantiles».

«El equipo de gobierno socialista de José Antonio Diez va con este asunto -como con otros- a remolque de las circunstancias, actúa a corto plazo y no mantiene unos servicios públicos de calidad como sí existieron en otros momentos en el Ayuntamiento, por lo que no tenemos más remedio que pedirle seriedad y previsión», critica David Férnandez que añade que es «otra demostración de la mala gestión del alcalde y su gobierno socialista que queda retratada en el mal funcionamiento de un servicio como el de limpieza de interiores, que afecta a espacios donde es muy necesario, como colegios, escuelas infantiles o instalaciones deportivas» señala el portavoz del Grupo Municipal Popular.

«Pedimos al alcalde y su gobierno socialista sensatez en la gestión de los servicios municipales. El alcalde dedica mucho tiempo a otros asuntos que no les importan a los leoneses mientras es incapaz siquiera de tener limpios los colegios donde estudian los niños leoneses» señala David Fernández.