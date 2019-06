Los leoneses valoran con notable el servicio de comedor escolar de este curso con una nota de 7,6 Imagen de un comedor escolar. El Gobierno de Castilla y León destaca que el resultado es «muy positivo» entre los más de 35.000 alumnos que utilizan a diario este servicio LEONOTICIAS Jueves, 27 junio 2019, 14:44

Las familias leonesas ortorgaron un notable, 7,6 puntos de valoración, al servicio de comedor escolar que ofrece la Consejería de Educación, en la última encuesta del curso 2018-2019 sobre la satisfacción ante esta prestación. El Gobierno autonómico destacó que el resultado es «muy positivos».

La encuesta estuvo disponible del 27 de mayo al 5 de junio para las familias de todos los usuarios de este servicio, habituales o esporádicos, y la cumplimentaron 7.135 de más de 340 centros educativos, representando a 9.899 comensales usuarios del servicio, lo cual supone un 28 por ciento de la asistencia media diaria. De ellas, más 5.800 fueron cumplimentadas por las familias a través de la aplicación de comedores escolares, 1.200 en papel y 82 a través del servicio de atención al ciudadano 012.

Estos datos reflejan una participación cercana al 30 por ciento, cuando en la primera encuesta realizada cuatro cursos atrás apenas llegaba al 15 por ciento. En un comunicado recogido por Ical, la Consejería de Educación valora muy positivamente la alta participación.

En relación con la atención de los niños en referencia a hábitos saludables (ayuda para comer, motivación y educación en hábitos saludables), la puntuación es de 7,3. Finalmente, los progenitores califican con un 7,9 que los menús servidos en el comedor son saludables y equilibrados.

Platos que gustan y platos que no

Otro aspecto importante que se considera es la percepción de los propios escolares usuarios del servicio, ya que no solo se trata de servir comida sana y equilibrada sino que se trabaja en aumentar la aceptación de los niños bajo la que subyace una educación en hábitos saludables. Se les pregunta si les gustan o no los platos servidos a lo que un 44 por ciento de los encuestados responden que «unos platos me gustan y otros no». Es de destacar que un 42 por ciento de los niños indican que les gustan todos o la mayoría de los platos frente a un 14 por ciento a los que no les gustan los platos servidos.

En relación con el tipo de servicio, no se observan diferencias representativas en cuanto a la valoración por los usuarios, colocándose el servicio in situ tan solo 4 centésimas por encima del servicio en cátering, con un 8,0 y un 7,6, respectivamente. De las 7.135 encuestas cumplimentadas 5.033 pertenecen a familias en las que el servicio de comedor se presta en la modalidad de cátering y 2.102 en la modalidad in situ.

Por otra parte, en cuanto a la valoración en las provincias de la Comunidad, Zamora destaca con un 8,3 de valoración y Segovia con un 8,0, siendo las provincias que mejor valoran el servicio, mientras que Valladolid alcanza el 7,5.

Los resultados se presentaron en la mañana de hoy en la reunión de la Comisión Regional de Comedores Escolares, donde también se abordaron otros temas de interés para la gestión de este servicio como la promoción de Menús +Sabor Saludable, bajo la marca Tierra de Sabor, en los comedores públicos de nuestra comunidad. Dos empresas adjudicatarias ya han obtenido la autorización para servir dichos menús y el resto está en proceso para su obtención.

También se presentó el Plan de Convivencia en los Comedores Escolares que se iniciará el próximo curso escolar para conocer el ambiente de los comedores e implantar las medidas de mejora que se estimen oportunas.

La Comisión Regional de Comedores Escolares está constituida por el director general de Política Educativa Escolar de la Consejería de Educación, representantes de las empresas concesionarias del servicio público de comedor escolar, un representante de la Consejería de Sanidad, un representante de la Consejería de Agricultura y Ganadería, un representante de la Federación de AMPA de Castilla y León y un representante de las asociaciones de alumnos.