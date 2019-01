El Niño pasa de largo en León a pesar de que la provincia apostó un 2,27% más por el sorteo Los niños de San Ildefonso con el número premiado. Aunque la suerte no sonrió ni a la capital ni a la provincia, los leoneses gastaron de media 27,77 euros en décimos LEONOTICIAS León Domingo, 6 enero 2019, 12:55

La suerte no sonrió, pero no fue porque León no le pusiera ganas. La provincia ha apostado por la suerte en esta última edición del Sorteo de El Niño, comprando un 2,27% más de participaciones y décimos que en la edición anterior.

Así, la provincia arroja un gasto total de 11.485.280 euros en este 2019, lo que supone que cada leonés gasta de media 27,77 euros en este sorteo.

Aunque la fuerte fue esquiva, los leoneses volvieron a creer en la magia y la suerte de El Niño.

En Castilla y León

El Sorteo de El Niño dejó parte del segundo premio en Castilla y León, con el número 61776, dotado con 75.000 al décimo. Un premio que estuvo muy repartido y que en la Comunidad, se vendió en Las Navas del Marques (Ávila), Miranda de Ebro (Burgos) y Béjar, Salamanca y Santa Marta de Tormes, en la provincia salmantina.

El primer premio recayó en el 37.142, dotado con 200.000 euros al décimo, que se fue íntegramente a Barcelona; y el tercero, el 20.748, con 25.000 euros al décimo, a Sabadell (Barcelona).