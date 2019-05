Una leonesa reclama poder acceder a los estudios de Medicina tras cursar Formación Profesional Una leonesa denuncia las trabajas para poder acceder a Medicina desde FP. Denuncia las trabas para poder entrar en Medicina después de haber cursado un grado superior de Formación Profesional, concretamente de Radioterapia LEONOTICIAS León Martes, 28 mayo 2019, 12:42

¿Es posibla acceder a los estudios de Medicina desde un grado de Formación Profesional (FP)? En teoría es posible, pero en la práctica... Esa dificultad, casi imposibilidad, es la que ha denunciado una joven estudiante leonesa.

Marina Fortes Rodríguez, de 19 años, ha cursado desde 2017 un grado superior de Formación Profesional, concretamente de Radioterapia. Cursó ese grado con vistas a «poder acceder a la universidad por medio de este grado, más concretamente a Medicina».

«Fui informada en su día de que podía acceder a la universidad por medio del grado, hecho que me favorecía porque obtuve las notas más elevadas, pero me he encontrado con que, ahora, una vez acabados mis estudios de Formación Profesional, he de cursar y examinarme de dos asignaturas específicas de la EVAU, para que mi nota suba hasta la nota de corte de Medicina, que es 14, ya que desde mi grado solo puedo obtener un 10«, recuerda la estudiante.

«Situación injusta»

Y añade: «Desde el principio me pareció una situación un tanto injusta, por el hecho de tener que estudiar unas asignaturas que, en mi caso, llevo prácticamente dos años sin ver. Con lo cual he tenido que pagar de mi bolsillo una academia para poder prepararme estos exámenes«.

Marina Fortes recuerda que hoy tiene «una formación mucho más completa que un alumno que solo curse el Bachillerato Académico, ya que he tenido dos años más de formación que ellos y, por tanto, considero que mi preparación para empezar Medicina es mucho más completa en teoría y práctica, cosa que nunca se valorará, ni en mi expediente a la hora de acceder a dicha carrera ni el 'sobre-esfuerzo' que tengo que realizar para poder continuar con mis estudios universitarios«.

«A donde quiero llegar es al hecho de la cantidad de trabas que se nos pone a los estudiantes de FP para poder llegar a carreras que tengan una nota de corte tan elevada, como es el caso de Medicina«, recuerda la estudiante.

Para Marina Fortes la «ley se contradice así misma», ya que da la patria potestad a las Facultades para la admisión de alumnos y a la vez se contradice en el Artículo 5 del capítulo III, Punto 1, donde dice que «la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad».

Lista de admisión

«En mi caso, no se cumplen ninguno de los principios de dicho artículo, es decir, no tengo igualdad de acceso porque no puedo llegar a más nota, se me está discriminando porque no he cursado un bachillerato académico y, a pesar de, en mi modesta opinión, tener más mérito y capacidad, no se me valora, con lo cual, considero impugnable cualquier lista de admisión a cualquier Facultad de Medicina o a cualquier Facultad siempre y cuando haya que competir con más nota de 10, que es a lo máximo que podemos aspirar los alumnos de cualquier Grado Superior de Formación Profesional«, recuerda.

Por último denuncia «lo difícil que me ha resultado obtener información sobre el acceso a las universidades, nadie ha sido capaz de explicarme claramente este proceso ni el método de selección o admisión de alumnos por parte de las universidades. Solo, gracias al empeño de una amiga, Yolanda Guerra Villagrá hemos podido recabar toda la información«.

El escrito de denuncia de su situación ha sido remitido por Marina Fortes al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades, así como, «a los procuradores de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León que nos quieran recibir una vez pasadas las elecciones».