Viaje a ninguna parte: la comisión sobre la 'Enredadera' tropieza en la línea de salida Silván en su comparecencia ante los medios por la trama Enredadera. / Campillo La anunciada comisión, que sirvió para evitar una posible moción de censura al alcalde de León, llega este viernes al pleno municipal vacía de argumentos y con la previsión de carecer de contenido LEONOTICIAS León Jueves, 25 octubre 2018, 12:17

La inicialmente planteada comisión de investigación por la 'trama Enredadera' en el Ayuntamiento de León estará desde el momento de su nacimiento, previsto para este viernes en pleno municipal, en una calle sin salida.

Argumentada en su creación como un elemento determinante para conocer cuánto ha sucedido en esta trama la comisión, que no podrá ser denominada «de investigación» por carecer de sustento legal, se ha difuminado antes de comenzar a caminar entre la maraña legal.

Propuesta inicialmente por el propio alcalde de León, Antonio Silván, con el fin de mantener a Ciudadanos como punto de apoyo en la alcaldía evitando una posible moción de censura, este instrumento fue presentado como elemento clave para esclarecer la altura a la que habían llegado las múltiples ramas de la Enredadera en el consistorio leonés.

López-Benito

Era el pago político, junto a la dimisión del concejal de Infraestructuras, López-Benito, tras conocerse los autos de este caso y las innumerables conversaciones entre el empresario José Luis Ulibarri y terceros tanto con el propio alcalde de la ciudad como con el citado concejal afectando por extensión a funcionarios municipales.

Pero la comisión, que Ciudadanos aceptó asegurando que sería un elemento determinante para conocer la verdad hasta las últimas consecuencias, ha sido en realidad una jugada maestra para rebajar su profundidad y su contenido.

Un informe jurídico solicitado por el PSOE (pese a que este partido como el resto de la oposición municipal no participará en la misma) y apoyado por el PP ha llenado de argumentos al equipo de gobierno municipal para descafeinar la comisión de principio a fin.

La oposición en contra

A tenor del informe y en contra de todas las posiciones iniciales mantenidas por Ciudadanos, la comisión no podrá denominarse como «de investigación», la misma no será ofrecida 'en vivo' por streaming a todos los ciudadanos de León ante el temor a que eso atente contra la Ley de Protección de Datos, no habrá obligación de comparecencia para técnicos y políticos y no tendrá carácter vinculante en ningún caso.

Para el PSOE la comisión «es un paripé desde el primer día y se dejan en el limbo las cuestiones importantes que toca preguntar». De esta forma, Jose Antonio Diez ve que el informe «va a permitir que la comisión tampoco sea retransmitida, que era una línea roja de Ciudadanos, pero el PP se la salta y aquí no pasa nada».

Para la UPL todo lo ocurrido hasta la fecha evidencia los pactos entre el PP y Ciudadanos y se trata de una situación «infumable», sin más.

Mientras Antonio Silván, el principal punto de mira de la comisión, la realidad es bien distinta. El regidor ha justificado las 'tibias' líneas en las que se moverá dicha comisión en el informe jurídico emitido por la Secretaría, el cual «se ajusta a la legalidad».

«Quien no vaya se retrata»

Además, el alcalde de León recuerda que dicho documento sirve para «avalar la decisión tomada» y no ha entrado a valorar las reacciones de una oposición por esta descafeinada e insulsa comisión 'especial'.

A pesar de todo ello y con la mirada puesta en el 12 de noviembre, la fecha elegida para la constitución, Ciudadanos asegura su formación «irá hasta el final».

Lo hará, según ha asegurado Gemma Villarroel, convencida de que las «comparecencias serán útiles» y a la misma acudirán «todas las personas que sean llamadas».

«Y el que no acuda a la comisión se va a retratar», ha indicado Villarroel quien ha avanzado que su formación informará «puntualmente a la conclusión de cada jornada en la comisión porque lo que queremos es conocer la verdad hasta el final».

Según Ciudadanos la no emisión del directo es del PSOE «por pedir el informe» técnico al respecto y ha garantizado que la comisión «será útil y tendrá consecuencias visibles. Iremos hasta el final».