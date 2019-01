La foto del invierno

«No es un montaje, es totalmente real». Y muy real, en realidad. El diseñador leonés Óscar de la Huerga ha convertido en viral una fotografía en la que aparece tomando el sol sobre el hielo de un pantano.

Y es que en su imagen se dan todos los componentes precisos para definir el invierno y las bajas temperaturas: sol, hielo, frío y calor. Una mezcla explosiva con un magnífico resultado final.

La fotografía se fraguó durante el fin de semana, fruto de una casualidad. «Fuimos hasta el pantano de Jiménez de Jamuz, que en realidad es muy pequeño y no tiene mucha profundidad. Y allí al lado había una silla vieja, supongo que de algún pescador que estuvo por la zona, así que la cogí y la puse sobre el hielo. Después le dije a mi cuñado el enfoque con el que quería que me cogiera y plasmamos la imagen», asegura a leonoticias.

Apasionado de la fotografía

Y el resultado fue mucho mejor de lo esperado. Tanto que utilizando la etiqueta de @tiempobrasero Antena 3 la sumó al catálogo de imágenes que ofrece a sus espectadores.

Óscar de la Huerga tiene en la actualidad un estudio de diseño en León capital pero durante toda una década contó con una tienda de fotografía en La Bañeza. «Así que la fotografía es un mundo que me apasiona. Este año tengo muchas fotos de heladas y algunas las he etiquetado para el tiempo de Antena 3 y allí ya me han reproducido varias».

En twitter

Incondicional de twitter como elemento de comunicación en su cuenta (@oscardelahuerga) se pueden encontrar un buen número de imágenes que dejan ver la pasión por la fotografía de quien ha protagonizado la 'imagen del invierno'.

«Queda invierno así que alguna foto más saldrá. A ver si conseguimos que tenga el mismo éxito. De momento sigo fotografiando las heladas», concluye.