León se 'Da la Vuelta' por las personas con parálisis cerebral

León 'Da La Vuelta' por las personas con parálisis cerebral. Con motivo del Día Mundial de este trastorno, Aspace ha salido a la calle para reivindicar sus derechos y lograr una inclusión real en la sociedad. Aunque por fortuna la ciudadanía leonesa está concienciada con estas personas.

«León no es un sitio donde haya que hacer un gran esfuerzo porque nosotros convivimos con la sociedad leonesas día a día», ha aclarado Evaristo Menéndez, presidente de Aspace León.

La plaza de las Cortes de León ha sido el lugar elegido para que este colectivo expusiera a través del humor y la ironía situaciones reales de vulneración de sus derechos.

Galería. Diversos juegos que han realizado para expresar las dificultades que tienen día a día.

Bajo el lema 'Dale la vuelta' esta asociación pretende que los leoneses cambien pequeños hábitos que dificultan el día a día de las personas con parálisis cerebral. «Tenemos que cambiar costumbres como aparcar encima de un paso de peatones, que imposibilita la circulación de estas personas o ocupar los aparcamientos a minusválidos, por otro lado también pedimos a las instituciones que mejoren la accesibilidad en calles o edificios públicos» ha comentado Menéndez.

El preseidente de esta asociaicón no ha perdido la ocasión de manifestar que «no hay que focalizarlo solo en un día como hoy, si no que tenemos que hacer el esfuerzo de que 365 días al año tenemos que empatizar con las personas»

Aspace también ha hecho llamamiento a la ciudadanía a través de redes sociales para que todo aquel que se quiera sumarse suba una foto al revés con el hashtag #DaleLaVuelta para conseguir ser trending topic en twitter y viralizar la campaña. Numerosos influencers se han sumado a la iniciativa.

Un centenar de personas

Esta asociación sin ánimo de lucro, creada en 1985, actualmente asiste a un centenar de personas de las que se encarga de mejorar su calidad de vida de personas con parálisis cerebral y encefalopatías afines. «Tenemos centro educativo, centro de día, residencias, en definitiva todas las necesidades que ellos tienen procuramos cubrírselas», ha manifestado el presidente de Aspace.

Cuantan con más de 80 trabajadores cualificados (fisioterapeutas, logopedas, maestros de educación especial, personal sanitario, terapeutas ocupacionales, etc.) distribuidos en distintos centros de trabajo: dos Centros de Día, «La Luz» y «Ordoño II»; dos Centros Ocupacionales, «San Lorenzo» y «Ordoño II»; dos Residencias «San Froilán» y «San Lorenzo» y el Colegio de Educación Especial «La Luz».