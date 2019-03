Cs León se suma a la lucha en Madrid contra la «lacra» de la despoblación Justo Fernández, candidato al Congreso por Cs. La formación naranja plantea un Plan Nacional que contemple medidas como la rebaja del 60% en el IRPF a los habitantes de localidades de menos de 5.000 habitantes o una tarifa plana para mujeres autónomas LEONOTICIAS León Jueves, 28 marzo 2019, 10:47

El candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por León, Justo Fernández, ha hecho un llamamiento de apoyo a la manifestación de Madrid contra la despoblación el próximo domingo 31 de marzo, a la que acudirá junto a otros cargos municipales, autonómicos y nacionales de la formación naranja, con el fin de visibilizar el problema que afecta a numerosos territorios de España.

«La gente se va de su tierra porque no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay servicios, por lo que hay que poner en marcha políticas que creen empleo, que atraigan empresas y den seguridad a las que están implantadas, además de propuestas que supongan un alivio fiscal para las personas que viven en municipios que pierden población,« ha manifestado Fernández.

El candidato de la formación naranja ha considerado que «se necesitan políticas reales y efectivas para revertir una lacra en nuestros pueblos y ciudades ante la que no podemos permanecer impasibles como han hecho el PP y el PSOE«. Fernández ha criticado »que se ha hablado demasiado tiempo sobre la despoblación por parte del bipartidismo sin tomar ninguna medida para paliarla.«

El candidato naranja ha destacado que Ciudadanos va a trabajar por un Plan Nacional contra la despoblación, como adelantó esta semana el presidente de la formación liberal, Albert Rivera, que encabezará la delegación de Ciudadanos en la manifestación de la España Vaciada.

«Ciudadanos apuesta por abordar este problema como un Pacto de Estado. En dicho plan, se incluye una rebaja del 60% en el IRPF a los habitantes de localidades de menos de 5.000 habitantes, una tarifa plan de 30 euros para las mujeres autónomas que trabajen en el campo y la supresión del Impuesto de Sucesiones para favorecer el relevo generacional en explotaciones agrarias«, ha subrayado Fernández.