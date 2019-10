León registra el mayor número de suicidios de la comunidad, con 45 muertes en 2017 y el 30% de fallecidos era mayor de 70 años Uno de cada tres muertos por suicidio en Castilla y León es mayor de 70 años | Un total de 218 personas se quitó la vida en la Comunidad en 2017, lo que supone una tasa de nueve casos por cada 100.000 habitantes frente al 7,9 de España R. TRAVESÍ León Domingo, 6 octubre 2019, 12:07

Castilla y León registró en el año 2017, último dato disponible por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 218 muertes por suicidio, 45 de ellas en la provincia de León. Un análisis pormenorizado permite comprobar que el 71% de las personas que decide quitarse la vida en la Comunidad es hombre y una de cada tres es mayor de 70 años.

El jefe de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Jesús de la Gándara, asegura a la Agencia Ical que el alto porcentaje de suicidios entre personas mayores está relacionado con la incurabilidad y la soledad, porque la patología mental se solapa con una situación social determinante y última como la extenuación de las neuronas. «Es más fácil que estos individuos con depresiones y con muchos años de cansancio y agotamiento lleguen a la depresión de serotonina en sus cerebros, por lo que cuesta menos dar el paso para quitarse la vida», explica.

Además, precisa que la experiencia de los psiquíatras que trabajan con ancianos ha permitido constatar otro tipo de aproximación a la muerte, por extenuación. «Es habitual que nos digan que no se quieren suicidar sino que desean seguir viviendo», declara.

Este experto también habla de un fenómeno mundial (conocido como 'Movember') como son los suicidios de hombres de mediana edad, como consecuencia de la extenuación vital que producen el estrés continuado, la sobreimplicación en tareas complejas, la falta de una vida sana y el consumo de sustancias. En este sentido, el tramo de edad entre los 50 y los 54 años en Castilla y León sumó en 2017 un total de 24 suicidios (16 hombres y 8 mujeres), el mayor de todos los grupos.

El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el jueves 10 de octubre, se centrará este año en la prevención del suicidio al constatar que se trata de un problema de la salud pública y reclamar la necesidad de combatir el estigma asociado con el suicidio. Además, el 10 de septiembre, tuvo lugar el Día de la Prevención del Suicidio. De la Gándara reconoce que las diferentes formas de autocidio y la enfermedad mental están «íntimamente» ligadas. Hasta el punto de que el 99,9 por ciento de los suicidios está relacionado con una patología psiquiátrica.

El doctor apunta que una persona decide quitarse la vida ya sea por haber padecido enfermedades previas, su evolución social y las circunstancias «complejísimas». En cuanto al desencadenante para tomar esa decisión, explica que llega con un estado depresivo y con una disminución de la serotonina en el cerebro que provocan «pasar del pensamiento al acto y de la valoración al impulso».

De ahí que hable de la importancia de detectar esos pensamientos de suicidio de un paciente durante una consulta, al ser clave para la puesta en marcha de la prevención. Algo que, habitualmente, pasa por una hospitalización psiquiátrica, que viene acompañado de un tratamiento ansiolítico y antidepresivo pero también de sesiones de psicoterapia.

El número de personas que decidió quitarse la vida en la Comunidad apenas ha sufrido variaciones en los últimos años, con la excepción de los 240 registrados en 2014, solo superados por los 214 en 2002 y 2000. La cifra más baja desde el inicio del siglo XXI tuvo lugar en 2011, con 182 suicidios.

Los 218 contabilizados en Castilla y León suponen que la tasa de suicidios por 100.000 habitantes se sitúe en nueve frente al 7,9 de España. Por provincias, destacan los índices de las provincias de Zamora (13, con 23 muertes en 2007) y Ávila (11,8 y 19 fallecimientos). En el lado opuesto, se sitúan Palencia (5,5 y nueve suicidios), Burgos (7,3 y 26 muertes) y Segovia (7,7 y doce fallecimientos). En la media regional, están Soria (8,9 y ocho suicidios) y Valladolid (8,2 y 43) mientras que están por encima León (9,6 y 45) y Salamanca (con una tasa de 9,8 y 33 suicidios).

Jesús de la Gándara también se refiere a los casos de suicidios de jóvenes que no han pasado nunca por una consulta de Psiquiatría. En su opinión, esto se debe a una «negligencia», con culpas repartidas entre el propio paciente que no ha solicitado ayuda ante una depresión y la familia al no detectar ese problema pero también los médicos de cabecera que, tal vez, no han prestado atención a los aspectos emocionales de esas personas, e incluso los propios psiquíatras que no han actuado a tiempo, tal vez por la lista de espera.