León recuperará el dinero de los conciertos suspendidos en San Juan y San Pedro El concejal Pedro Llamas. / Noelia Brandón La lluvia impidió que Marta Sánchez y El Arrebato cantaran en las noches del pasado junio | El Ayuntamiento tratará de que vuelvan el próximo San Juan, recuperando el gasto vía seguro N. BARRIO León Miércoles, 26 septiembre 2018, 13:08

León se quedó sin ver a Marta Sánchez y a El Arrebato en las pasadas Fiestas de San Juan y San Pedro. La lluvia impidió los dos conciertos, que quedaron en suspenso. El concejal Pedro Llamas ha aclarado este miércoles la situación.

«La intención era que vinieran a tocar, se está tramitando el cobro de esa actuación con el seguro, aún no lo hemos cobrado y si no disponemos de ese dinero lo intentaremos apalabrar para que actúen el próximo año», aseguró en rueda de prensa.

De esta forma, Llamas explicó que «el dinero se va a recuperar y si no se puede ejecutar no se ejecutará, si llega a finales del próximo mes será inviable que actúen pronto, si no será en San Juan si se puede».