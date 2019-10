El PP de León reclama que Fomento obtenga plusvalías de los terrenos de Feve cuando lleguen los trenes Los populares afirman que el alcalde de León «siembra dudas y levanta sospechas sobre nuevos problemas en la línea que se conocerán después de las elecciones generales» LEONOTICIAS León Miércoles, 16 octubre 2019, 14:36

El concejal del PP en el Ayuntamiento de León, Eduardo Tocino, reclamó este miércoles que se urbanice el entorno de la estación de Matallana de la capital, «pero mientras no haya trenes, no se permita que el Ministerio de Fomento-Adif obtenga beneficios millonarios con las parcelas resultantes. No podemos tolerar que se nos expolie una vez más».

El edil comentó que el alcalde del PSOE, José Antonio Diez, «siembra dudas y levanta sospechas sobre nuevos problemas en la línea que se conocerán después de las elecciones generales del 10 de noviembre, por la falta de trenes» y añadió al respecto que los trabajadores «son claros y creen que sin trenes no hay línea, ni futuro».

Las inversiones en la línea de vía estrecha, apunta, «sólo son anuncios, falta de realidades y caos».