IU León reafirma su defensa de la gestión 100% pública de los parques provinciales de bomberos Desde IU se exige que «si el PSOE ha llegado a la Diputación con el objetivo de enmendar la mala gestión del PP, no pueden llevar a cabo unas políticas continuistas de privatización de servicios» LEONOTICIAS León Martes, 20 agosto 2019, 11:21

IU León expresa que «hemos mantenido contactos durante todos estos años con los profesionales, que han recordado en innumerables ocasiones que ellos salvan vidas, no generan beneficios empresariales. Un bombero debe estar al servicio de la ciudadanía con el único objetivo de salvaguardar su integridad física y sus bienes, llegando a arriesgar para ello su vida, y por ello entre sus objetivos nunca puede estar generar beneficio para la empresa contratante».

«Si el PSOE ha llegado a la Diputación con el objetivo y la promesa de enmendar la mala gestión del anterior equipo de gobierno del PP, al que tanto han criticado, no pueden llevar a cabo unas políticas continuistas de privatización de servicios, máxime cuando se trata de servicios tan importantes como aquellos que afectan a la seguridad e integridad ciudadana», indica la portavoz temporal de Izquierda Unida Provincial León, Inés Diago. «Hoy escuchamos declaraciones del Diputado Marcelo Alonso, en quien se ha delegado la competencia sobre el SEPEIS, y nos sorprende que «no descarte una gestión pública» cuando debería estar defendiéndola en primera persona. Tras los incendios de los últimos días que han desbordado a los servicios de bomberos es evidente la urgencia para poner en marcha la red provincial de parques, pero no al precio de precarizar un servicio esencial que los ciudadanos necesitan para salvaguardar sus vidas y su entorno», sentencia.

Desde la agrupación política de IU confirman que «no van a resignarse a aceptar este modelo privatizador cuyo objetivo es seguir haciendo las mismas políticas continuistas que llevaba a cabo el PP y que básicamente consisten en delegar la gestión de los servicios públicos que repercuten directamente en la ciudadanía». «Insistimos en el error que suponen los escasos parques de bomberos cuya gestión es privada y cuyos ejemplos se encuentran a la cola en eficacia, además de suponer una inversión mucho mayor que aquellos parques con una gestión totalmente pública según los estudios realizados en otras provincias. No podemos basar la seguridad ciudadana en un criterio económico. Estamos hablando no sólo de apagar fuegos, sino de dar un servicio relacionado directamente con la vida de personas humanas y de nuestro entorno ecológico, incluyendo actividades de rescate en otro tipo de desgracias, y en ese sentido, las aptitudes profesionales se han medido a través de unas exhaustivas pruebas mediante un examen de oposición que son garantía del trabajo de quienes están defendiendo nuestra integridad, y no significan un mero gasto en la contabilidad empresarial de quienes especulan con la vida y el medio ambiente», dictaminan desde IU.