León, en el podio del envejecimiento, la soledad y la falta de actividad laboral La capital encabeza clasificaciones negativas como la de menor tasa de actividad o menor media de personas por hogar

Alberto P. Castellanos León Viernes, 31 de octubre 2025, 08:14

Cuando detrás de las estadísticas hay personas, realidades del día a día y casos tan cercanos que convivimos con ellos resulta sencillo valorarlos. Es lo que ocurre en León con los datos ofrecidos por el INE con los indicadores urbanos actualizados con las cifras de 2024.

Uno de los que más pueda preocupar a nivel social es que el 38,1 por ciento de los hogares de la ciudad son unipersonales. Sólo hay una capital de provincia que arroja peores datos y tres municipios con más de 20.000 habitantes en total. Un porcentaje que no ha dejado de crecer durante los últimos años ya se ha pasado del 31 por ciento en 2011 al dato actual por encima de 38.

Esta circunstancia hace que León lidere, por abajo, la clasificación de capitales por tamaño medio de los hogares, es decir: la media de personas que viven en cada piso o casa. En 2024 la cifra es de 2,15, la más baja de todas las capitales de provincia -seguida de Salamanca y Zamora-, y sólo por detrás de Langreo, Mieres y Ferrol. Al igual que en el anterior baremo, el descenso ha sido constante, salvo por un repunte en 2015, desde los 2,15 de 2011.

La otra clasificación que lidera la capital leonesa dentro de las cabeceras de provincia es la tasa de actividad -50,7 por ciento-. Sólo Ferrol y Mieres, como poblaciones grandes, muestran un peor dato. Las tres están muy cerca de caer de la mitad de la población sin actividad económica, algo que sí ocurrió en 2020 por culpa de la pandemia de Covid.

Síntomas de envejecimiento

Los datos del INE también ofrecen una clara radiografía que muestra como León es una ciudad con una población cada vez más envejecida. Es la segunda capital con más habitantes mayores de 65 años -un 28,6 por ciento-, y también la segunda con más personas en la horquilla que va de los 15 a los 64 -un 60,4 por ciento-. A pesar de ello es la undécima con niños de 14 o menos años con casi el once por ciento.

Es por ello que sólo Zamora -53,98 años-, entre las capitales de provincia, está por delante en edad media de la población respecto a León con 53,56 años. Ambas están por detrás de cinco ciudades, no capitales, del norte de España que presentan una media más envejecida con Mieres destacada con más de 58 años en este baremo.