León multará a los peatones por 'whasappear' en los pasos de cebra Fernando Salguero, durante la Junta de Gobierno Local de este viernes. / I.S. El Ayuntamiento de León inicia el 17 de septiembre una campaña de información y sanción de control de distracciones al volante y a los peatones I. SANTOS León Viernes, 14 septiembre 2018, 12:54

Los peatones tendrán que cuidar no enviar mensajes por el móvil en los pasos de cebra si no quieren ser multados. El Ayuntamiento de León comienza este 17 de septiembre una «campaña de vigilancia y control de distracciones al volante», que se extenderá hasta el 23 de septiembre y cuyo objetivo no son sólo los conductores, sino también los peatones.

Unos controles de información y sanción que son «una tónica» en los trabajos del Ayuntamiento leonés, pero que se intensificarán esta semana. «Habrá controles puntuales con patrullas de la Policía Local y también con patrullas a pie por la ciudad», ha explicado Fernando Salguero, portavoz de la Junta de Gobierno Local y concejal de Seguridad Vial.

En estos controles se hará especial hincapié en el uso del móvil, ya que como resaltó el concejal «marcar o incluso hablar por el medio del que dispone el vehículo multiplica por cuatro el riesgo de accidente».

Campaña sancionadora

Estas distracciones serán motivo de información a los conductores o peatones que las lleven a cabo, y a pesar de que hablar por el dispositivo manos libres no es una infracción sancionable el Ayuntamiento de León informará a los conductores que lo lleven a cabo el riesgo que conlleva.

Por su parte, cuando se envíen mensajes -tanto conductores con el vehículo en circulación, como peatones en pasos de cebra- se procederá a llevar a cabo la sanción pertinente. El concejal, Fernando Salguero ha anunciado que «se esta observando que está aumentando el número de atropellos debido a distracciones, con una especial incidencia al uso del móvil». Por ello la campaña informativa y sancionadora del consistorio pretende que se acaben con estos malos hábitos que pueden costar una vida.