León se divide ante el cambio de hora: la mayoría prefiere mantener el horario de verano Los leoneses opinan sobre el debate que regresa cada otoño: más luz por la tarde o amaneceres más tempranos | El horario de invierno arrancará durante la madrugada de este sábado 25 de octubre al domingo 26

Lucía Gutiérrez León Sábado, 25 de octubre 2025, 09:21 | Actualizado 09:56h.

Con la llegada del último fin de semana de octubre, vuelve un debate que ya es tan tradicional como el propio cambio de hora. Este sábado, los relojes se retrasarán una hora, y a las tres volverán a ser las dos. En las calles de León, las opiniones sobre si debería mantenerse el cambio o fijar un horario único durante todo el año están más vivas que nunca.

Buena parte de los leoneses coincide en que el horario de verano sería la mejor opción para unificar, sobre todo por la mayor cantidad de luz natural. Muchos aseguran que «la luz es vital» y que les permite «aprovechar mejor el día». Otros, en cambio, apelan a la costumbre y a la simplicidad: «sería mejor dejar un horario fijo y olvidarnos de estar cambiando los relojes cada seis meses».

Entre los más decididos, destacan quienes relacionan directamente la luz con el ánimo y la energía diaria. «En verano se hacen más cosas, te da menos pereza salir o pasear», comenta una vecina del centro. «Cuando oscurece a las siete, parece que el día se acaba antes», añade otro.

Cambios y ajustes a un horario continuado

Pero también hay voces que defienden mantener los cambios. Algunos leoneses consideran que el ajuste entre invierno y verano ayuda a aprovechar mejor las horas de sol según la estación. «El cambio no me molesta, tampoco altera tanto la rutina», opina un joven entrevistado, que asegura preferir que «todo siga como está».

Aun así, el horario de verano permanente parece ganar adeptos, especialmente entre quienes disfrutan de las tardes largas y las actividades al aire libre. «En León anochece pronto, y poder disfrutar de una hora más de claridad es un regalo», comenta una pareja. Otros, más prácticos, insisten en que «a estas alturas el supuesto ahorro energético ya no compensa tanto como antes».

El debate, que lleva años sobre la mesa en toda Europa, parece no tener fin. En León, lo que sí queda claro es que la luz, su presencia y su ausencia, sigue marcando el ritmo de la vida diaria, los ánimos y hasta las conversaciones de otoño. «En León no es como en el resto de Europa aunque tampoco se puede comparar con el sur», indica una de las entrevistadas.

El cambio horario, de momento, seguirá siendo el eterno debate que cada otoño vuelve a las terrazas para ser uno de los temas principales antes de la caída del sol.