León destinará 120.000 euros al control de colonias felinas durante los próximos cuatro años El Ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación General de la Universidad de León (FGULEM) con este objetivo

Leonoticias León Martes, 9 de septiembre 2025, 14:20

El Ayuntamiento de León y la Fundación General de la Universidad de León (FGULEM) han firmado este martes un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de gestión y control de las colonias felinas en el municipio de León, tal y como se aprobó en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado mes de agosto. El convenio tiene una duración de cuatro años y para ello, el Ayuntamiento de León aportará 30.000 euros anuales con los que sufragar las obligaciones derivadas del mismo.

En la firma han estado presentes el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, el director de la Fundación General de la Universidad de León, José Carlos Alonso Marcos, y la secretaria general del Ayuntamiento de León, Carmen Jaén.

Las actuaciones objeto del convenio se desarrollarán en el marco del Programa Municipal de Gestión de Colonias Felinas del Ayuntamiento de León, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y consistirán en la atención clínica y sanitaria a gatos comunitarios por personal veterinario cualificado.

En virtud de este acuerdo, se procederá a la ejecución del Programa CER (Captura – Esterilización – Retorno). En el mismo se contempla la esterilización, identificación y vacunación de los animales intervenidos, la implantación de medidas de trazabilidad y registro, incluyendo el marcaje, microchipado y alta en la base de datos SIACYL, la aplicación de protocolos de bienestar animal, control postoperatorio y retorno seguro a la colonia de origen.

Todas las actuaciones se llevarán a cabo en las instalaciones del Hospital Veterinario Universitario de León, cuya gestión depende de la Fundación, y se realizarán conforme a criterios técnicos, clínicos y éticos, garantizando en todo momento el respeto a la normativa vigente en materia de sanidad animal, bienestar y salud pública.