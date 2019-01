León Despierta pide que Silván se someta a una cuestión de confianza Representantes de León Despierta durante un pleno municipal. / Campillo La formación León Despierta ha denunciado este viernes la «incapacidad» del equipo de gobierno municipal tras comprobar cómo se han prorrogado los presupuestos municipales LEONOTICIAS León Viernes, 11 enero 2019, 19:49

«Agustín Rajoy no ha demostrado en ninguna de las tramitaciones de presupuesto ningún interés en negociar, amén de falta de planificación y capacidad de ejecución del mismo», denuncia la formación en un comunicado de prensa.

Según León Despierta «esto demuestra la cobardía de un equipo liderado por Antonio Silván en el que año tras año ha aprobado los presupuestos muy tarde y eso que contaba, hasta ahora que se acercan las fechas electorales, el apoyo acrítico de Ciudadanos dispuesto sin descanso a defender las medidas del Partido Popular con más ahínco que los populares mismos».

«Dentro de las herramientas que tiene para aprobar los presupuestos, es someterse a una cuestión de confianza y si esta es negativa, prorrogarlos», también añade.

«Esto sólo puede significar que el Partido Popular no ha hecho sus deberes y trata no sólo de escaquearse de negociar, también de ocultar su completa incompetencia, por lo que retamos a Silván a que presente su proyecto en el dudoso caso de que lo tenga y se someta a una cuestión de confianza si no tiene los apoyos para aprobarlo», concluye.