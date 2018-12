León Despierta exige que no se descuide la iluminación en los barrios periféricos Calle de León sin luces. «Se han detectado apagones de forma sistemática tanto en las primeras horas de la noche, como cuando las trabajadoras tienen que acudir a su puesto laboral», lamentan LEONOTICIAS León Lunes, 17 diciembre 2018, 20:25

León Despierta y Podemos León han reclamado «la correcta iluminación en los barrios periféricos» en todos los barrios de la ciudad de León.

«Si ya de por si muchas leonesas utilizan los vehículos por la falta de seguridad a las primeras horas de la mañana, la situación se agrava cuando las farolas aparecen en las calles sin su uso predestinado; por ello reclamamos encarecidamente que no solo deseamos iluminación en el municipio durante la época navideña, si no la visibilidad correcta en todos los barrios y no solo en los más próximos al centro. La falta de funcionamiento de las luminarias debe de estar siempre justificada y con aviso previo a la población para evitar males mayores», aseguran desde León Despierta.