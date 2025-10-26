León corre, pasea y sonríe en apoyo de la lucha contra el cáncer La 'marcha rosa' ha inundado la ciudad con miles de personas que han realizado deporte en una mañana de concienciación y memoria

Alberto P. Castellanos León Domingo, 26 de octubre 2025, 12:36 Comenta Compartir

La Carrera de la Mujer ya se ha institucionalizado como una de las citas más importantes del deporte popular en León. Con las inscripciones cerradas y los 6.000 dorsales repartidos, una marea rosa ha teñido las calles de la capital.

El objetivo no es sólo correr -andar en la mayoría de los casos- en busca de un buen tiempo si no concienciarnos sobre lo importante que sigue siendo la lucha contra el cáncer, especialmente el de mama en esta ocasión. Almom suma ya once ediciones con la de 2025 y el éxito de participación augura muchas más.

A la carrera han acudido personas de todas las edades y condiciones, bebés en sus cochecitos, mascotas, grupos de amigas y amigos, familias enteras y, por supuesto, algunos apasionados de la zapatilla que no se han querido perder una ocasión más para patearse León a zancadas en una mañana fresca pero con un sol radiante.

Un buen paseo que sirve para reclamar más medios en la lucha contra el cáncer y coincienciarnos de lo importante que es para avanzar como sociedad el ocuparnos los unos de los otros.