León en Común denuncia las condiciones en las que se encuentra la Asociación Protectora de Animales y Plantas de León Una de las jaulas de la protectora. La junta directiva de la asociación demanda «más implicación» por parte del Ayuntamiento de León LEONOTICIAS León Miércoles, 17 abril 2019, 13:22

Hace unos días León en Común asegura que recibieron una «llamada de auxilio» desde la Asociación Protectora de Animales y Plantas de León en la que pedían «que visitáramos sus instalaciones para ver las condiciones en las que están». Este martes, representantes de la formación se desplazaron hasta la protectora para comprobar in-situ «las carencias que este recinto tiene».

Por contextualizar, recuerdan que la Protectora «recibe anualmente 18.000 euros de las arcas municipales», mientras que «todos los años presentamos enmiendas a los presupuestos solicitando que esa partida se vea incrementada ya que, en realidad, debería ser el propio Ayuntamiento el que se ocupara de este servicio por ser una cuestión que atañe directamente a la salud y seguridad pública».

Así, manifiestan que «tras visitar el recinto y hablar con varias personas de la junta directiva, la conclusión es clara: el ayuntamiento debe implicarse más. Ya no sólo es una cuestión puramente económica, que también, es que es urgente que se lleven a cabo una serie de reformas que mejoren las condiciones del lugar».

Y es que hace mucho tiempo «que no se realizan tareas de mantenimiento o reparación por parte del Ayuntamiento. Sólo hay que darse una vuelta por allí para ver que el estado del patio es lamentable y la iluminación no sólo es insuficiente, sino que, también, el cableado podría estar en mejores condiciones de seguridad. A esto hay que añadir que son urgentes las mejoras en las casetas de los animales porque la mayoría de ellas ni están suficientemente aisladas ni convenientemente impermeabilizadas. De hecho, la inmensa mayoría no cuentan con ventanas cerradas, únicamente tienen unas rejas que, como cualquiera puede imaginar, sirven de poca protección ante el frío invierno leonés».

Además, «nos comentan que son necesarias obras para mejorar la fontanería del lugar. Por poner un ejemplo, en el patio donde están las hembras ni tan siquiera hay un grifo, únicamente una toma de agua que, en invierno, no puede ser utilizada».

Detalles de la Protectora.

Por otro lado, también creen que «sería muy importante acotar el terreno verde que está frente al Albergue ya que ese lugar, debidamente vallado, sería un sitio ideal para que los animales pudieran correr».

Tras haber comprobado de primera mano el estado de la Protectora, «no podemos por menos que considerar que las peticiones que nos han transmitido están más que justificadas. Además, tampoco están pidiendo nada del otro mundo, únicamente que el Ayuntamiento envíe de vez en cuando por las instalaciones a algún operario para que se vayan acometiendo las reformas necesarias. Teniendo en cuenta lo barato que le sale al equipo de gobierno todo el tema de recogida y mantenimiento de animales abandonadas, creemos que es justo que se impliquen más en este tema».