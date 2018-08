León en Común califica de «pantomima» la comisión de investigación de Ciudadanos Victoria Rodríguez y Concha Lucas, concejalas de León en Común. / Campillo Consideran que Ciudadanos es «puro postureo» y recalcan que la decisión de apoyar la comisión de investigación llega «desde Madrid» LEONOTICIAS DIARIO León Miércoles, 8 agosto 2018, 11:03

El grupo municipal León en Común ha calificado de «pantomima» la comisión de investigación sobre el 'caso Enredadera' en León acordado por Ciudadanos y PP y anuncian que no pueden apoyar dicha comisión hasta que Antonio Silván sea «expulsado» de su asiento.

«Una vez más, Ciudadanos demuestra que su actitud ante la corrupción y por la regeneración democrática no es más que puro postureo. La comisión de investigación, que por sorpresa propuso este martes el PP en el pleno extraordinario a cambio de no quitarle de su asiento, sabemos que solo servirá para que en Ciudadanos pongan excusas y se pongan medallas por no hacer nada, por mantener a Silván y al PP en la alcaldía de León. Es muy ilustrativo de la inutilidad de este mecanismo que el propio alcalde ofreciera a Ciudadanos presidirla», señalan desde LeC.

Para este grupo municipal, Ciudadanos ha demostrado «en demasiadas ocasiones cuál es su compromiso en la política: mantener en el poder a quienes ya lo tienen sin importarles lo más mínimo que se encuentren envueltos en asuntos turbios». «Lo han demostrado en la Andalucía de los EREs, en la Murcia del caso Auditorio (entre muchos otros), en el Madrid de los másteres regalados y del caso Acuamed (entre muchos otros) y en la Castilla y León de la trama eólica y la enredadera. Éste es solo un ejemplo más en el que el partido naranja mantiene con sus votos a protagonistas e implicados en las tramas de corrupción que saquean las arcas públicas», aseguran.

Desde LeC destacan que «a Ciudadanos León les han dado orden desde arriba de mantener al PP en la alcaldía», lo que demuestra «el nulo compromiso del grupo municipal naranja con su ciudad». «Saben perfectamente lo que hay, igual que lo sabemos todas y todos. Pero en lugar de apartar definitivamente al alcalde que ha puesto a la ciudad y al ayuntamiento al servicio de un mafioso y que poco o nada le preocupa León, le aceptan una salida que se dilatará mucho más allá del final de legislatura, para que no tengan de qué preocuparse hasta las próximas elecciones. Si, como dicen, apoyan esta comisión de investigación para esclarecer todo lo ocurrido, que lo hagan después de quitar al alcalde. Una cosa no es incompatible con la otra, sino más bien al contrario», aseguran.