León, una ciudad barata en la cesta de la compra y cara en impuestos y gas natural La capital se mantiene como la tercera más cara en cuanto al precio del IBI y resalta su segundo puesto entre las más económicas en seguro del hogar

Borja Pérez Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

Comprar una barra de pan, desplazarse en autobús, alquilar una vivienda o ir al cine. Estas son algunas de las partes del desarrollo cotidiano de cualquier ciudad que, en conjunto, se postulan como una manera fundamental de baremar la economía del lugar.

La web de ahorro 'Kelisto' ha realizado, como cada año, un nuevo estudio de las capitales de provincia más caras y más baratas, basando el análisis en diferentes escalas que se extienden desde la categoría de viviendas hasta el ocio, pasando por los impuestos, facturas del hogar, transporte público y privado, además de otras necesidades tan básicas como llenar la cesta de la compra.

Una ciudad económica en diversas categorías

En el caso de León, resalta en primera instancia como la segunda capital de provincia con menor precio en el seguro del hogar. Frente a los 161,20 euros de media en todo el país, León se mantiene en un 17,9% menos de esa cuantía, únicamente superado por Castellón de la Plana (-19,6%).

Además, ocupa este mismo puesto en lo referido a la tasa de residuos urbanos (con un 60,2% por debajo de la media nacional), únicamente superado por Alicante (con un 68,9% menos del promedio).

También tiene cabida León en algunos de los principales puestos entre las ciudades más caras en determinadas categorías, como es el caso de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En este caso, la capital leonesa se mantiene como la tercera en España con este impuesto más caro, un 52,8% por encima de la media nacional, tan solo sobrepasado por Soria (94,8%) y Tarragona (81,4%).

Los precios de gas y luz

Sobre los precios más elevados, también aparece la ciudad entre las más caras del país en lo que se refiere al precio del gas natural, con un 19,6% superior al promedio, lo que supone el equilibrio con otros lugares como Madrid, sin ningún otro lugar que supere estos porcentajes.

En este sentido, ocurre lo contrario en el precio de la luz. Con una media de 642 euros, León se posiciona en un 9,4% inferior al promedio, lo que supone mantener un precio únicamente sobrepasado por seis ciudades que cuentan con un precio 34,1% menor a la media.

El precio del día a día en León

Por otro lado, la compra de los productos más básicos de la vida cotidiana como puede ser el pan o la leche también se postulan como un indicativo importante a la hora de medir la economía de las capitales. Así, en cuanto a la cesta de la compra en su conjunto, León se ubica en la octava plaza de las capitales más baratas del país.

Desgranando este dato y fijando el análisis en la leche, la ciudad se mantiene como la más barata en Castilla y León y a sexta más económica de todo el país. En cuanto al pan, el registro está equilibrado con la media, únicamente un 1,75 por debajo de la misma, posicionándose como la 15º más barata.

Contrastes en ocio y seguros

En lo que se refiere al ocio, León mantiene un precio 6,6% inferior a los 8,03 euros de media por entrada. De esta forma, se coloca como la segunda capital más barata en Castilla y León y la octava a nivel nacional.

Otra de las categorías es la de los desplazamientos, con los billetes de autobús como la vertiente más destacada, con un precio 7,3% inferior a la media. El seguro de los coches, por su parte, es más caro en León que en el resto de la comunidad, aunque siempre manteniéndose por debajo del promedio nacional (-1,1%).

En líneas generales, según el análisis de la web de ahorro, León ocupa la 17º plaza entre las ciudades más económicas para vivir, lo que a su vez supone colocarse como la 36º más cara de las 52 capitales de provincia.