León celebra la séptima Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento con más de 70 expositores Se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre impulsada por la Cámara de Comercio, ofrece talleres y asesoramiento especializados

Leonoticias León Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

Charlas, talleres especializados, asesoramiento personalizado y, sobre todo, la oportunidad de poner en contacto a demandante de empleo y a quienes los ofrecen. Es la propuesta que plantea el programa de la séptima Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento de León, que se celebrará el martes 18 de noviembre, de 9 a 15 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

La Cámara de Comercio impulsa esta iniciativa que cuenta con el apoyo de las administraciones central y autonómica y que ofrecerá a los visitantes -el acceso es libre- más de 70 expositores entre empresas, entidades e instituciones. Además, los principales clubes deportivos de la ciudad se implican activamente en una cita que también prevé sorpresas y sorteos para los asistentes.

Habilitada la entrega de currículum

Todo el que quiera podrá entregar su currículum a cerca de medio centenar de empresas, cuyas propuestas laborales se suman a las registradas en el portal de empleo de la Cámara. Más de 400 chavales tienen previsto ya su paso por este encuentro en el que el servicio público de empleo, Ecyl, tendrá un expositor propio.

La Formación Profesional, el emprendimiento y la Inteligencia Artificial también tendrá su espacio en esta cita que supone para las empresas una oportunidad de captar trabajadores en sectores en los que les resulta complicado, como el de la construcción, según lo comentó el presidente del órgano cameral, Javier Vega, quien compareció acompañado del gerente provincial del Ecyl, Ricardo Fernández, y del delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, que remarcó que la Feria es un encuentro ya consolidado y de éxito, ejemplo de colaboración institucional y que atañe a algo tan importante como el empleo, que es «base del bienestar y la cohesión social y el fundamento del desarrollo del territorio».