leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viento en León en una imagen de archivo. Peio García

León, en alerta por la borrasca Benjamín: vientos de hasta 100 kilómetros hora y caída del mercurio

Hasta las 10:00 horas la Aemet mantiene el nivel amarillo en toda la provincia por vientos huracanados

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:45

Comenta

La primera borrasca con nombre de este otoño, Benjamín, se ha hecho rogar en la provincia de León pero sus efectos se han dejado ya notar con fuerza. Tras un miércoles lluvioso y ventoso, la situación este jueves, sobre todo a primera hora del día, no es muy diferente.

El viento es el gran protagonista de una jornada donde no se esperan tantos chubascos como el día de ayer y que estará también marcada por la bajada de las temperaturas marcando la tónica para el resto de días de esta semana.

Hasta las 10:00 horas, toda la provincia se encuentra en aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología por las fuertes rachas de viento que está dejando la borrasca Benjamín. Tanto en la meseta leonesa como en El Bierzo los vientos de componente oeste y suroeste podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. En la Cordillera Cantábrica, estas rachas subirán hasta los 90 kilómetros por hora, ocasionalmente pudiéndose registrar rachas de 100.

Caen las temperaturas mínimas

El viento arrastrará las nubes que seguirán cubriendo el cielo de toda la provincia aunque no se esperan chubascos tan continuados como los registrados el miércoles.

En cuanto a las temperaturas, este jueves está marcado por la caída en los valores mínimos. En León ciudad se esperan máximas de 14 grados con mínimas ya sí propias de la época de 5 grados centígrados. Situación similar en Ponferrada, que oscilará entre los 17 y los 8 grados. La Bañeza y Astorga marcarán valores entre los 16 y los 9 grados y Villablino, entre 13 y 4 grados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  2. 2 El nuevo centro de Tráfico en León duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos
  3. 3 Diez estará en Ayamonte durante la convención del PSOE en León: «No han considerado necesaria mi presencia»
  4. 4 La testigo que escuchó el crimen: «Oí un chillazo y un golpe que casi me tira el techo»
  5. 5 El PSOE defiende que Diez fue invitado «por tres vías» a la convención de León
  6. 6 Suspendidas durante 15 días las ferias y mercados de ganado por una enfermedad contagiosa
  7. 7 El Ayuntamiento toma una decisión tras anularse la tasa de basuras de León
  8. 8 ¿Cuánto sabes de los deportistas de León?
  9. 9 La lista de las 100 mujeres españolas más influyentes cuenta con dos leonesas
  10. 10 PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios: «Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León, en alerta por la borrasca Benjamín: vientos de hasta 100 kilómetros hora y caída del mercurio

León, en alerta por la borrasca Benjamín: vientos de hasta 100 kilómetros hora y caída del mercurio