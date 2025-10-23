León, en alerta por la borrasca Benjamín: vientos de hasta 100 kilómetros hora y caída del mercurio Hasta las 10:00 horas la Aemet mantiene el nivel amarillo en toda la provincia por vientos huracanados

Leonoticias León Jueves, 23 de octubre 2025, 08:45 Comenta Compartir

La primera borrasca con nombre de este otoño, Benjamín, se ha hecho rogar en la provincia de León pero sus efectos se han dejado ya notar con fuerza. Tras un miércoles lluvioso y ventoso, la situación este jueves, sobre todo a primera hora del día, no es muy diferente.

El viento es el gran protagonista de una jornada donde no se esperan tantos chubascos como el día de ayer y que estará también marcada por la bajada de las temperaturas marcando la tónica para el resto de días de esta semana.

Hasta las 10:00 horas, toda la provincia se encuentra en aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología por las fuertes rachas de viento que está dejando la borrasca Benjamín. Tanto en la meseta leonesa como en El Bierzo los vientos de componente oeste y suroeste podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. En la Cordillera Cantábrica, estas rachas subirán hasta los 90 kilómetros por hora, ocasionalmente pudiéndose registrar rachas de 100.

Caen las temperaturas mínimas

El viento arrastrará las nubes que seguirán cubriendo el cielo de toda la provincia aunque no se esperan chubascos tan continuados como los registrados el miércoles.

En cuanto a las temperaturas, este jueves está marcado por la caída en los valores mínimos. En León ciudad se esperan máximas de 14 grados con mínimas ya sí propias de la época de 5 grados centígrados. Situación similar en Ponferrada, que oscilará entre los 17 y los 8 grados. La Bañeza y Astorga marcarán valores entre los 16 y los 9 grados y Villablino, entre 13 y 4 grados.