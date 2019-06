Es un Renault '4 latas'. Ver y no tocar. El propietario de un histórico Renault 4TL, matriculado en Oviedo pero habitual en León, ha situado un cartel en su vehículo para que los admiradores miren, pero no toquen: «El coche antiguo es como la mujer de tu mejor amigo, se le mira, se le admira, pero no se toca».

Rojo pulido, matriculado en Oviedo, este modelo de los años 60 es una pieza única del parque automovilístico provincial, más cuando se presenta en perfectas condiciones.

Sus 38 caballos de potencia, que le proporcionaban una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, le hicieron en su momento ser un clásico entre los conductores.

Había críticas para este modelo: que si mucho ruido, que si consumía mucho (9 litros a los cien kilómetros) o que sus limpiaparabrisas eran muy lentos.

Sin embargo, nada de aquello impedía que fuera todo un 'clásico' por las carreteras y que se convirtiera en uno de los modelos más reclamados en la factoría Renault.