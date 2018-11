Juventudes Socialistas y el PSOE denuncian «deficiencias» en el transporte público de León «Con la reciente modificación de las líneas de autobuses se ha generado problemas donde antes no existían», aseguran LEONOTICIAS León Lunes, 26 noviembre 2018, 10:47

Juventudes Socialistas y el PSOE municipal de León denuncian «graves deficiencias en el transporte urbano en la ciudad de León». «Retrasos continuados en diferentes líneas, vehículos saturados no adaptados a los horarios de las clases, paneles informativos sin funcionamiento, pantallas de próxima parada en los autobuses apagadas y falta de coordinación con los enlaces de otros medios de transporte», aseguran.

Estas deficiencias, explican, «desaniman al uso del transporte urbano y generan muchos problemas para la comunidad universitaria que reside en zonas más alejadas del campus y no puede acceder caminando. Por ello, desde Juventudes y el PSOE reclamamos un plan específico para el transporte público a la Universidad y para la mejora de los accesos peatonales y de carriles bici hasta el Campus y el resto de las instalaciones universitarias».

«Con la reciente modificación de las líneas de autobuses se ha generado problemas donde antes no existían. Esto demuestra, una vez más, la nefasta gestión que desarrolla el Partido Popular en el Ayuntamiento de León. Para solventar los problemas y deficiencias que existen en la ciudad, generando nuevos problemas y agravando los existentes», afirma José Manuel Rubio, Secretario General de JSE-León.

Tanto Juventudes como el PSOE de León denuncian que «esta nefasta gestión desincentiva el uso de los buses como ocurre también con el uso de las bicicletas y proponen, por ello, medidas correctoras urgentes y necesarias».

«Los estudiantes de la Universidad de León que no están empadronados en la capital, no puede solicitar la tarjeta de transporte estudiantil, lo que supone la imposibilidad para disfrutar de las ventajas de la tarifa de estudiantes. Tampoco puede acceder al servicio de préstamo de bicicletas porque desde el PP no han querido implantar un sistema preciso para ellos, como ha reclamado en varias ocasiones el Grupo Socialistas», aseguran.

Los representantes de Juventudes y el PSOE recuerdan que «gracias a una propuesta del Grupo Municipal del PSOE, las y los menores de catorce años disfrutan de la gratuidad del transporte público de la ciudad suponiendo un alivio económico a cientos de familias y, a su vez, una potenciación del uso del transporte público y creando una cultura de uso del transporte colectivo que puede tener éxito a medio y largo plazo para aumentar el número de viajeros del bus».