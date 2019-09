Juventudes Socialistas y PSL-PSOE exigen que se amplíe la oferta de FP en León, sobre todo en el mundo rural Nuria Rubio y José Manuel Rubio. Reclaman a la Junta de Castilla y León un «mayor compromiso» en una de las herramientas «que puede ser clave para mantener la población» LEONOTICIAS León Martes, 24 septiembre 2019, 13:20

Juventudes Socialistas de León y el PSL-PSOE exigen a la Junta de Castilla y León que amplíe la oferta formativa en Formación Profesional en la provincia de León, especialmente en el medio rural como una de las claves para mantener población.

José Manuel Rubio, secretario general provincial de JSE-León denuncia que «cientos y cientos de jóvenes no pueden acceder a ciclos formativos en primera opción debido a que no se adapta la oferta y la demanda que reclama y exige el mercado laboral, a lo que hay que sumarle las y los jóvenes que se han tenido que desplazar a otras ciudades para poder cursar los estudios que desean ante la escasa oferta formativa existente, ya que sus familias no han podido costearles sus estudios fuera de sus lugares de residencia».

Los socialistas reclaman especialmente que dicha oferta formativa se amplíe en centros formativos del medio rural permitiendo por un lado, ofrecer una oferta educativa acorde a las características del municipio abriendo las puertas a las personas que cursen sus estudios para poder incorporarse al mercado laboral de su lugar de residencia, y por otro lado, evitando la despoblación juvenil «tan agudizada en los pequeños municipios».

Nuria Rubio, procuradora del PSOE por León en las Cortes de Castilla y León entiende que la Formación Profesional «es una herramienta fundamental y necesaria para generar puestos de trabajo y sobre todo para que los jóvenes tengan más alternativas de cara a la confección de su futuro laboral y que no solo pase por tener que hacer la maleta y emigrar fuera de su localidad», concluye Nuria Rubio.