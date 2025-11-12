La Justicia admite la segunda demanda de la plataforma León Sur contra la macroplanta de biomasa en Puente Castro El colectivo vecinal denuncia que la Junta «autoriza una planta altamente contaminante, disfrazada de verde» y celebra la admisión a trámite de esta segunda demanda

León Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:00

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha admitido a trámite una nueva demanda contencioso-administrativa interpuesta por la Plataforma León Sur.

El recurso, presentado en esta ocasión, busca impugnar la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa pública Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente) para construir una macroplanta de biomasa en el barrio leonés de Puente Castro, al sur de la ciudad.

Las quejas y protestas de los vecinos de esta zona han sido constantes. A finales del mes de septiembre centenares de leoneses recorrieron las calles de León en una marcha de una hora que partía desde Puente Castro, pasaba por La Lastra y finalizaba en la plaza de San Marcelo para mostrar su rotunda oposición a la instalación de una macroplanta de biomasa en la zona sur de la capital leonesa. Y tras varias concentraciones y quejas llegó la primera demanda ante el Tribunal Superir de Justicia contra la Junta de Castilla y León en relación con el Proyecto Regional de Energías Renovables.

Contexto legal y medioambiental del caso

Esta segunda demanda, de carácter medioambiental, se dirige contra las Órdenes MAV/793/2025 y MAV/560/2025 emitidas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. La Plataforma alega que «la autorización vulnera la legislación ambiental vigente, al suponer una amenaza directa para la salud pública, la calidad del aire y el equilibrio ecológico del entorno urbano.»

Según el colectivo vecinal, la Junta de Castilla y León «autoriza una planta altamente contaminante, disfrazada de verde, que amenaza la calidad del aire, el entorno y la salud de los barrios del sur».

Antecedentes judiciales: una estrategia doble

La Plataforma León Sur, que agrupa a los vecinos afectados de los barrios de La Lastra y Puente Castro, ya había presentado anteriormente una demanda urbanística contra el proyecto, cuestionando su tramitación y compatibilidad con el planeamiento urbano.

La admisión de este segundo proceso, centrado en el ámbito ambiental, refuerza la estrategia jurídica y social de la organización vecinal. Uno de los puntos de defensa de las administraciones es el ahorro energético, algo que los vecinos ponen en duda.

Críticas a la gestión autonómica y falta de transparencia

La resolución publicada en el BOCYL del 9 de octubre de 2025 -según denuncia la Plataforma- repite errores detectados durante el periodo de alegaciones. Los vecinos acusan a la Junta de Castilla y León de «falta de transparencia y de priorizar intereses económicos sobre el bienestar ciudadano» y recuerdan en un comunicado recogido por este medio que la inversión prevista asciende a 84 millones de euros.

La organización alerta además del impacto urbanístico y acústico derivado del soterramiento de más de 60 kilómetros de tuberías, que afectará durante años al tráfico y la habitabilidad de los barrios del sur de León.

Cuestionamientos políticos

En el plano político, la Plataforma considera «inaceptable» la implicación del consejero leonés Suárez-Quiñones, al que atribuye «una gestión desastrosa del territorio y de los incendios que arrasaron gran parte de la provincia este verano». Según la Plataforma, «tras dejar arder nuestros montes, ahora pretende que León vuelva a arder desde dentro, con una planta que quemará residuos y convertirá sus cenizas en el aire que respiramos».

La macroplanta de biomasa, según la Plataforma de vecinos afectados, podría convertirse en un foco de contaminación y contradice los principios de la transición energética sostenible. «El proyecto quema residuos y convierte sus cenizas en el aire que respiramos», afirman los representantes vecinales.

El colectivo sostiene que el modelo impulsado por la Junta de Castilla y León es «insostenible y opaco», y que León no debe convertirse en el vertedero energético de Castilla y León.

Compromiso ciudadano y vías de acción

La Plataforma León Sur reitera su determinación de continuar la lucha legal y social contra la macroplanta, utilizando todas las vías judiciales y administrativas disponibles.

Aseguran que la reciente admisión a trámite «demuestra que la justicia empieza a escuchar lo que las administraciones se niegan a reconocer». «Defendemos los barrios del sur de León frente a un modelo energético que no responde al interés público», concluye el colectivo.