La Junta abre la solicitud de ayudas al alquiler de vivienda con la idea de llegar a 25.000 familias El plazo está abierto hasta el 30 de enero y se incrementan los precios máximos mensuales subvencionables

Leonoticias León Martes, 9 de diciembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León abre la solicitud de ayudas al alquiler de vivienda con la previsión de alcanzar a 25.000 familias, según detalló hoy el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, quien presentó los detalles de esta convocatoria de 2025. Los interesados en acceder a estas subvenciones, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, pueden hacerlo hasta el 30 de enero de 2026 y están destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a jóvenes de hasta 35 años, personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida y al resto de la población con ingresos limitados.

Como novedad, este año se aumentan los precios máximos mensuales subvencionables en la mayoría de los municipios, salvo en Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid que se mantienen en las mismas cuantías que en convocatorias anteriores. El presupuesto inicial es de 27,5 millones de euros para repartir, ocho millones más que en 2024, aunque se podría ampliar hasta 59,5 millones. De esta cantidad, 651.105 euros se reservan a personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

La cuantía de la ayuda asciende al 50 por ciento de la renta del alquiler con carácter general, ampliable al 60 por ciento para jóvenes de hasta 35 años que no residan en el medio rural, y hasta el 75 por ciento para los jóvenes que residan en el medio rural o personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Los ingresos del solicitante deberán situarse entre 0,5 y tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM. El umbral se amplía a cuatro veces el IPREM en el caso de familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo, y hasta cinco veces para familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento.

Vivienda eficaz, estable y social

«Estas subvenciones se enmarcan en el compromiso de la Junta de Castilla y León por garantizar una vivienda eficaz, estable y social, orientada a favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a una vivienda digna y el objetivo marcado es alcanzar a más de 25.000 familias en la comunidad», dijo Diego. Desde 2015 han sido 26.710 familias leonesas las beneficiarias y más de 44 millones de euros de presupuesto invertido en la provincia.

Por otra parte, el delegado territorial informó que el pasado mes de octubre se publicó en el Bocyl la convocatoria de subvenciones para mejorar la accesibilidad en viviendas dentro del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Estas ayudas financian actuaciones como instalación de ascensores, rampas, salvaescaleras o cualquier intervención que mejore la accesibilidad en viviendas unifamiliares o edificios residenciales.

La dotación presupuestaria es de dos millones de euros, distribuidos primero en zonas rurales, luego entre provincias según peso poblacional y, finalmente, según criterios de valoración.

Las ayudas cubren hasta el 50 por ciento del coste, con cuantías máximas por vivienda entre 3.000 y 6.000 euros según el tipo de actuación y edificio. Los beneficiarios pueden ser comunidades de propietarios o personas físicas propietarias de viviendas, con ciertos requisitos de ingresos para unifamiliares.

En la provincia de León, dentro del Plan Estatal 2022-2025, el número de viviendas que se han visto beneficiadas por estas ayudas asciende a 171, lo que supone 866.465 euros.