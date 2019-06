«Jugador de póker busca chica que le acompañe en León, 60 euros al día» Imagen del polémico alumno. Un polémico anuncio de un teórico jugador de póker que se desplaza a León ofrece pagar los gastos y 60 euros al día a una chica que le acompañe LEONOTICIAS León Viernes, 14 junio 2019, 14:13

Un polémico anuncio publicado por una web especializada ha llevado de nuevo la polémica a las redes, y en esta ocasión con León como protagonista.

El anuncio ha sido publicado por un teórico jugador de póker que este fin de semana se acerca a León para participar en partidas de este juego.

Dispuesto a acudir a la capital leonesa, pero no solo, el jugador promete pagar 60 euros al día a la mujer que le acompañe.

La acompañante, además, tendrá que tener coche propio para el desplazamiento si bien el anunciante se hace cargo de «todos los gastos», entre los que se incluye el peaje y el hotel.

El anuncio textualmente se presenta de este modo.

«Busco chica solo chica tieneque tener coche es para ir dos dias a leon le pagaria 60 eu al dia le pagaria gasolina peajes es para que este cmgo por ayi que no me apetece estar solo pago todo lo que tomemos por ayi hotel y todo no busco sexo tengo 40 años y soy jugador profedional de poker y voy de noche a jugar es para que venga conmigo wasap es para hoyviernes hasta domingo. Chica sin novio 669xxxxxx«.