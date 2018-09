Entrevista presidente de la Diputación Juan Martínez Majo: «Debemos apostar por los recursos autóctonos para crecer, pelear por lo nuestro y no sentirnos acomplejados» Juan Martínez Majo en un encuentro de leonoticias. / S. Santos A nueve meses vista de las elecciones, el presidente de la Diputación muestra su satisfacción por haber logrado la deuda cero, confía en que en 2019 se inicien las obras de los parques de bomberos y aboga por reforzar los recursos al área social A. CUBILLAS | J. CALVO León Viernes, 21 septiembre 2018, 09:44

Su llegada al poder, puso fin a una legislatura caótica, convulsa y hasta dramática. Juan Martínez Majo asumía el bastón de mando de la Diputación el 25 de junio de 2015 con la transparencia, eficacia y normalidad por bandera.

A nueve meses vista de las elecciones, cree cumplido esas tres premisas y muestra su satisfacción por haber logrado la deuda cero. Entre sus grandes proyectos, la red comarcal de parque de bomberos, ralentizado por los trámites burocráticos, y su firme e inquebrantable compromiso con el medio rural.

Sin embargo, confiesa ver con absoluta tristeza la provincia de León aunque prefiere mirar al futuro en positivo. El León sin Castilla entiende que es pasado y cree que es necesario que León pelee por lo suyo y no se sienta acomplejado por nada, apostando por los recursos autóctonos para impulsar su desarrollo.

-Cuando mira la provincia, ¿Qué pensamiento le queda?

Una enorme tristeza pero creo que debemos pensar en positivo. La decisión de cierre de Vestas ha sido un mazado impresionante. Espero que la carta que lleva Andrés pase por el Parlamento Europeo y tenga repercusión. Ahora todo el mundo cree que esto no puede ser pero sigo pensando que hay una parte oculta en esa negociación que hubo en Madrid.

Vestas era importantísimo para el tejido industrial leonés y no es de recibo que, tras recibir muchas ayudas, se vaya de rositas. Nosotros no tenemos ninguna competencia pero sí representamos a la provincia y estamos para escuchar a los trabajadores, de los que estamos al lado porque Vestas no se puede cerrar.

Hay que buscar la fórmula para que continúe o alguien continúe su producción porque es mucho el empleo indirecto que generaba. ¿Cuántos camiones salían aquí para Europa? Soy de Velilla y sé la repercusión que va a tener su cierre. Si a eso le sumas la minería...

El Gobierno podía tener un gesto y endurecer las condiciones para cerrar las térmicas. Pero no, ahí se han visto las verdaderas caras de unos y otros. Hay una Ministerio para impulsar ese cambio climático y me parece perfecto, pero paralelamente podíamos haber dejado que la minería siguiera respirando. No es más que eso.

Si a las térmicas le ponemos condiciones más duras, sobre todo aquellas que cumplen con las condiciones medioambientales para poder seguir quemando, podríamos evitar la desaparición del carbón. Es triste. No solo desde el punto de vista de económico sino también social. Vestas y la minería marcarán un antes y después. 2018 será un año triste.

-Pero sostiene que hay que pensar en positivo...

Así es. Creo que en esta provincia hay que pensar en positivo. Tenemos que ser nosotros mismos los que luchemos por León y, aunque no vengan grandes multinacionales, a través de las pequeñas grandes empresas. En los últimos tres años la Diputación ha apoyado a 600 emprendedores. Si cada uno de ellos generarse dos empleos, serían 1.200 y cubriríamos parte del cierre de Vestas. Hay que aprovechar los recursos autóctonos. El turismo está bien pero no es una panacea, hay que ir más allá y ver en cada territorio qué tenemos. Hay que intentar en cada territorio aprovechar lo que tenemos y darle un valor añadido y lograr que ese valor añadido quede en León.

-A veces parece que León, más bien sus representantes políticos, se conforman con migajas ¿Cree que la pertenencia a Castilla y León ha lastrado el desarrollo de la provincia?

Creo que eso ya pasó, es un debate histórico. Los que ahora enarbolan algunas banderas eran compañeros de universidad y en 1983 estaban a gusto sentados en casa mientras otros estábamos en la calle, diciendo León solo. Pero eso ya paso, de ese pasaje hay que olvidarnos. Dentro de esta comunidad tenemos que ser fuertes y no sentirnos acomplejados para nada. Hay que entender la autovía León-Valladolid como un camino de llegado y no de salida.

¿La industria automóvil por qué se asentó en Valladolid cuando dicen que quería instalarse en León? Sin embargo, en aquellos momentos hubo personas dijeron que no. Eso no puede pasar. Los leoneses tienen que abrir los brazos ante cualquier proyecto viable que quiera venir. Sinceramente, creo que no estamos discriminados para nada. Como leoneses debemos pelear por lo nuestro.

-¿Se pelea suficiente desde León por León?

Sí, creo que se pelea suficiente pero a las empresas lo mismo les da un emplazamiento que otro. Cuando una empresa quiere venir a Europa y se pelean 20 ayuntamientos hay que ser conscientes que esa empresa ya tiene decidido de antemano su ubicación. Son decisiones empresariales por mucho que ofertemos suelo industrial y mejores condiciones. Y así lo vemos con Vestas que se va a China porque le interesa más. Pero este caso nos debe servir de ejemplo para tomar nota y blindar esas empresas, para que tengan obligaciones con la zona en la que se instalen. Creo que León a Vestas le ha dado buenos y bien formados trabajadores.

-Uno de sus grandes proyectos fue la red comarcal de bomberos. ¿En qué punto se encuentra?

Hay tres procedimientos y los tres están en marcha. Todos los días hay de la mano de la Diputación reuniones con los servicios técnicos para poner en marcha este aparato administrativo de gran complejidad. Por una parte, está ya en marcha la mesa para la contratación de vehículos y materiales.

Por otra parte, han salido a licitación la redacción de los proyectos para Villablino y Bembibre. Los otros cuatro, que serán similares porque será un modelo estándar, ya están en fase de licitación.

Y en cuanto a la contratación de las 84 personas se está estudiando si será a través de un sistema privado o semiprivado. Estamos abiertos. Ha sido muy complejo. Además contamos con una dotación presupuestaria para este año de nueve millones, que contará con un suplemento. La idea es que en 2019 se inicien las obras importantes.

-¿Cuáles serían sus tres objetivos si repitiese al frente de la Diputación?

Tenemos que mejorar las comunicaciones terrestres y de internet. No es nuestra competencia de la Diputación pero estaremos apoyándolo. Tenemos que avanzar en la mejora de los 3.3000 kilómetros de red de carreteras provinciales para que eso no suponga un freno a la llegada de empresas.

En segundo lugar y como prioridad, seguir apoyando a los pueblos porque vivimos y creemos en el medio rural. Hay 208 municipios y hemos intentado dotarles de recursos para que pueblos sigan avanzando, con algunas limitaciones.

Por último, es necesario reforzar es aspecto social, un área para el que la Diputación destina el 27% de su presupuesto, pero quizá sea insuficiente y haya que dedicar más. Cada vez hay más personas mayores en los pueblos, todos lo sabemos, y es necesario intentar cubrir las necesidades y seguir mejorando su calidad de vida para que pueda seguir viviendo en el pueblo porque llegará un momento en el que haya problemas hasta para llevar el pan.

-¿Y lograr liberarse de las competencias impropias que representan un importante gasto para la Diputación?

No me gustaría liberarle de ellas porque sabemos gestionarlo pero si es necesario que nos doten de recursos. Las competencias impropias siempre van a estar ahí, esto es la pescadilla que se muerde la cola. En este mes de septiembre, hemos logrado liberarnos de los 67 millones de deuda y quedarnos a cero. A partir de ahí tenemos ese plus de recursos, no voy a decir cuánto pero no mucho, para poder dedicar a esas otras competencias impropias que cada vez se están poniendo más en contra nuestra porque las exigencias legislativas nos obligan a tener más personal.

Las competencias impropias a mí me da igual de quién sean, el caso es que se doten económicamente. Y si se está hablando de financiación autonómica yo preguntó, como he hecho muchas veces, ¿Y a la financiación local cuándo le toca? Se ha modificado la financiación autonómica en muchas ocasiones y la del local lleva desde 1965 sin tocarse y no nos podemos olvidar que el ciudadano al primer lugar al que va es al Ayuntamiento. No le cuentes que si el médico no viene es competencia de la Junta. La Diputación es el ente más cercano junto el alcalde o la alcaldesa.