Imagen de archivo de un patinete en un accidente. L.N

Un joven de 20 años herido tras un accidente entre un turismo y un patinete en León

El suceso tuvo lugar la tarde de este lunes, 3 de noviembre, en la calle Mártires de Toledo, en la capital leonesa

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:36

Un joven de unos 20 años ha resultado herido la tarde de este lunes, 3 de noviembre, tras un accidente entre un turismo y su patinete ocurrido en la calle Mártires de Toledo, en León capital.

Según informó el Centro de Coordinación Emergencias 112 de Castilla y León, el aviso se recibió a las 21:05 horas. Desde la Sala de Operaciones del 112 se dio aviso a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia para atender al joven herido.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado.

