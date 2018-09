José Antonio Diez: «No hay ningún motivo para ir a la Comisión, es un auténtico paripé» Vehículos de la Policía Nacional junto al Ayuntamiento de León. / Sandra Santos «¿Va a explicar Silván en la Comisión lo que no dijo en el pleno?», se pregunta el socialista N. BARRIO León Lunes, 24 septiembre 2018, 13:23

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, aseguró este lunes que no hay «ningún motivo» para que el grupo socialista acuda a la Comisión de Investigación por la Trama Enredadera ya que entienden que es «un auténtico paripé que lo único que demuestra es que Ciudadanos y el PP no tienen más escapatoria que agarrarse a ella, porque si no tendrían muy difícil mantenerse en el expectro político».

Sobre las palabras de la líder de Ciudadanos Gemma Villarroel, que calificó de cobardes a los grupos que no estarán en la Comisión, Diez respondió que «yo no se si somos cobardes o no, somos consecuentes». En esta línea matizó que «a ningún ciudadano se le puede negar que lo que ha hecho el alcalde es totalmente deleznable y debe asumir responsabilidades políticas».

Por último, entendió que «los que tienen que explicarse tienen que ser ellos, pero en el pleno. ¿Va a explicar en la comisión lo que no dijo en el pleno?», concluyó.