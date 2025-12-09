leonoticias - Noticias de León y provincia

Jornada lluviosa con temperaturas suaves para el inicio de semana laboral

Este martes el ambiente será plenamente otoñal en la provincia de León

León

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:22

Un tiempo puramente otoñal dará la bienvenida a una nueva semana laboral en la provincia de León.

Tras un puente de temperaturas agradables que han servido para poder disfrutar en la calle de estos días festivos, este martes, 9 de diciembre, se esperan cielos nubosos y amenaza constante de lluvia.

La jornada arrancará con intervalos nubosos por la mañana, con nubes bajas y alguna llovizna en zonas de montaña a primeras horas, aumentando a nuboso o cubierto.

Se podrían dar lluvias débiles, o localmente moderadas, que comenzará por el noroeste y se irán extendiendo por la tarde al resto.

Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se esperan mínimas agradables que no bajarán de los seis grados de León capital o Villablino; mientras que las máximas escalarán hasta los 13 grados en Ponferrada y los 12 en Astorga.

El viento podría ser protagonista con el componente sur, con alguna racha fuerte que podrá ser muy fuerte en cotas altas de montaña, aunque en el entorno del Bierzo predominará el viento variable menos intenso.

