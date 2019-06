Javier de la Rosa, premiado por la World Jurists Association en el Congreso Internacional para la Seguridad y la Paz celebrado en Roma

El poeta y escritor tinerfeño Javier de la Rosa, vinculado a León por la Cátedra Leopoldo Panero y lazos familiares, recibió en fechas recientes en Roma una distinción de la World Jurists Association (WJA) -Asociación Mundial de Juristas-, organización no gubernamental con estatus consultivo ante las Naciones Unidas (ONU), durante el XXI Congreso celebrado en la capital italiana por el Internacional Parliament for Safety and Peace, Parlamento internacional para la cooperación seguridad y paz.

De la Rosa, que es miembro de esa organización desde hace 17 años, fue galardonado en este encuentro en representación de España -también se distinguió a representantes de Ucrania, Italia, Austria y Argentina, por su contribución al respeto de los derechos humanos y la paz en el mundo; premio que recibió con satisfacción, acompañado de su esposa, Charo Alonso Panero, sobrina-nieta del poeta Leopoldo Panero.