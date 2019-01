Javier Cendón a Óscar Puente: «¿Por qué no te callas?» Javier Cendón. El secretario provincial del PSOE, Javier Cendón, ha remarcado este miércoles su absoluta disconformidad con las palabaras del alcalde de Valladolid en las que éste solicitaba a la Junta más inversión para su ciudad con el fin de 'centralizar' los esfuerzos LEONOTICIAS León Miércoles, 16 enero 2019, 20:55

El secretario provincial del PSOE, Javier Cendón, ha remarcado este miércoles su absoluta disconformidad con las palabaras del alcalde de Valladolid en las que éste solicitaba a la Junta más inversión para su ciudad con el fin de 'centralizar' los esfuerzos sobre la comunidad.

Para Cendón se trata de afirmaciones desafortundas, en nada correctas, que no tejen y sí abren heridas y que merecen una matización directa, sincera y real.

El máximo responsable de los socialistas leoneses ha asegurado a leonoticias que las palabras de Óscar Puente deben enmarcarse en una visión «poco acertada si se habla del escenario global. Si esas palabras son como alcalde de Valladolid lo puedo entender, pero la realidad es que no debemos estar en un proceso centralizador sino al contrario».

El rey como ejemplo

De ahí que tomando las palabras del rey Juan Carlos el líder socialista leonés ha recordado a Puente frases que podrían aplicarse al caso: «¿Por qué no te callas?» y «Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir».

Cendón también ha advertido que en el próximo encuentro con Óscar Puente le trasladará su pensamiento «dentro de la normalidad política» y le invitará a trabajar en un «mayor conocimiento» de la realidad social y política.