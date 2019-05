Izquierda Unida provincial lleva a cabo las Jornadas «Políticas de Repoblación: Pueblos Vivos en Zonas Rurales» Jornada de trabajo en la sede de IU en León. Estas jornadas, que cuentan con miembros de la Red de Mundo Rural de Izquierda Unida Federal se desarrollarán tanto en la capital de la provincia como en Boñar, donde se tratará el documento que sirvió como base al programa electoral de IU en las últimas elecciones generales LEONOTICIAS León Domingo, 5 mayo 2019, 19:08

El Coordinador Provincial de IU Guadalajara y Alcalde de La Toba, Julián Atienza, también miembro de la Red de Mundo Rural de Izquierda Unida Federal, que se encuentra en León en las Jornadas de Pueblos Vivos en Zonas Rurales y Políticas de Repoblación organizadas por IU León, ha destacado como idea esencial en la lucha por la despoblación la «defensa de los servicios públicos como idea motor para frenar el abandono del medio rural. Es una cuestión de derechos, de igualdad y de justicia política y social».

En la tarde de este viernes, el Grupo Coalición en Común-Izquierda Unida realizó un acto público donde se abordaron los cambios necesarios en las políticas para dar respuesta a la despoblación de las zonar rurales en la provincia de León. El acto contó también con la presencia de María José Rodríguez Rejas, profesora de la Universidad UACM de México y Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León y responsable del área de Educación de Izquierda Unida a nivel nacional. En ella se puso de manifiesto la peligrosa situación que vive la denominada «España vaciada», a la que cada vez, las políticas de recortes privan de más servicios básicos propiciando la masificación en las grandes urbes.

«Necesitamos y exigimos pueblos vivos porque sin ellos no hay sustentabilidad del territorio, no hay salud ni calidad de vida, no hay innovación ni desarrollo agroalimentario, se pierden los valores culturales y no se construye bienestar social», aseguró el Diputado de Coalición en Común-IU, Miguel Flecha, presente en el acto y en la jornada de trabajo que tuvo lugar este sábado para exponer la situación actual y las líneas básicas del documento «El desierto demográfico, la despoblación: Un problema de Estado», elaborado por la Red de Mundo Rural de IU a nivel nacional, y que ha sido redactado, además de por el propio Julián Atienza, por Adela Somolinos, Socióloga-Máster Agente de Igualdad y miembro también de la Plataforma Feminista de Guadalajara, y por Pilar González, coportavoz de la Red de Mundo Rural.

«Cuatro habitantes por kilómetro cuadrado, peor que Laponia, es una situación de la que se habla mucho y está de moda pero no se hace nada porque no se quiere. El término correcto es abandono, no es despoblación. Tiene que haber una red de servicios públicos garantizados para toda la población independientemente de donde se viva», han señalado desde la agrupación política.

«El dinero que ha venido de la UE no se ha destinado a los Servicios Públicos, por ejemplo en Guadalajara tenemos la red de ermitas mejor conservada de España y el pediatra está a 60 kilómetros de mi pueblo, La Toba. No somos un coste, yo no soy un coste, tenemos que hablar de inversión pública», aseguró Julián Atienza.

La propuesta más urgente es una Carta de Servicios Públicos Garantizados y con presupuesto. Desde IU también han estimado que el abandono del medio rural «puede provocar catástrofes medioambientales» como el incendio de Portugal en junio de 2017, que asoló una gran parte de las zonas rurales del país vecino agravado por la despoblación existente en los territorios afectados. «Inversión e infraestructuras públicas y abandonar la lógica capitalista son esenciales para tener Pueblos Vivos», manifestaron.