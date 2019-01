Izquierda Unida de León ve 2018 como «el año del desastre para la provincia con las políticas ineficaces del PP» Una de las manifestaciones vividas en la provincia este año. La parte positiva de este balance de 2018 es el auge de la conciencia ciudadana y la implicación y participación en defender los servicios públicos, las pensiones, el trabajo, el futuro de la provincia y la igualdad de las mujeres LEONOTICIAS León Miércoles, 2 enero 2019, 11:09

Izquierda Unida de León hizo balance del 2018 y lo calificó como «uno de los años más negativos para la provincia, por la pérdida de población, el recorte y mala gestión de servicios públicos, especialmente la sanidad y sobre todo en las zonas rurales, pérdida de empleo, caída de actividad económica e ineficacia de las políticas del PP leonés y autonómico para dar respuesta a los problemas».

La parte positiva, señalan en un comunicado, es el auge de la conciencia ciudadana para defender los servicios públicos, las pensiones, el trabajo, el futuro de la provincia, la igualdad de las mujeres y la denuncia de la violencia hacia las mujeres, «que ha llenado las calles de nuestras ciudades, mostrando a una ciudadanía movilizada para defender estos derechos».

La provincia, apuntan, se encuentra en un proceso de declive económico y de despoblación «gravísimo», los Presupuestos Generales del Estado para León en 2018 fueron «de puro recorte y a nivel autonómico presupuestan pero no ejecutan lo presupuestado». Eso sí, añaden, en estos últimos meses, de cara a las elecciones, se aprueban proyectos que fijan de nuevo a futuro su ejecución, como el Centro de Salud del barrio de Pinilla de la capital, que lleva más de dos décadas con presupuestos aprobados y no ejecutados y el Conservatorio de León, con terrenos que esperan su construcción y un proyecto aprobado que aún no ha visto ni la primera piedra puesta.