El Instituto Leonés de Formación gestiona 14.000 ofertas laborales en 25 años

El Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) celebra este 24 de octubre su 25 aniversario con un acto institucional en el que se ha recordado que el centro ha gestionado más de 14.000 ofertas laborales.

Así lo explicaba el concejal Carmelo Alonso, presidente del Consejo de Administración, que recordaba que desde su fundación el instituo ha apoyado a «casi 7.000 emprendedores que decidieron poner en marcha su sueño empresarial, destinando más de un millón seiscientos mil euros a ayudas directas para nuevos negocios y alojando en los centros de empresa municipales 158 empresas «. En materia de empleo, Carmelo Alonso recordó que «se han gestionado más de 14.000 ofertas laborales, se ha acompañado a más de 21.000 personas en su búsqueda activa de trabajo y 18.000 leoneses y leonesas se han formado en más de 540 talleres, en profesiones con futuro y con salida real».

También quiso incidir en el más nuevo de los proyectos de Ildefe, Talento León, que en los últimos cinco años «ha conseguido que más de un centenar de nuevos profesionales y sus familias se hayan incorporado a nuestra comunidad».

Por su parte la gerente, Natividad Rodríguez, fue la encargada de cerrar el acto con unas palabras de agradecimiento a las instituciones, entidades colaboradoras y personas que han acompañado a Ildefe a lo largo de estos años. En su intervención quiso poner el acento en el valor humano del equipo que ha hecho posible el recorrido de la entidad: «Gracias al equipo humano de ILDEFE por su trabajo responsable, por su gran capacidad de adaptación durante todo este tiempo, y por no perder la ilusión en momentos complicados».