leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Evento de los 25 años del ildefe.

El Instituto Leonés de Formación gestiona 14.000 ofertas laborales en 25 años

Ildefe celebra un cuarto de siglo fomentando el emprendimiento y el talento leonés

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:30

Comenta

El Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) celebra este 24 de octubre su 25 aniversario con un acto institucional en el que se ha recordado que el centro ha gestionado más de 14.000 ofertas laborales.

Así lo explicaba el concejal Carmelo Alonso, presidente del Consejo de Administración, que recordaba que desde su fundación el instituo ha apoyado a «casi 7.000 emprendedores que decidieron poner en marcha su sueño empresarial, destinando más de un millón seiscientos mil euros a ayudas directas para nuevos negocios y alojando en los centros de empresa municipales 158 empresas «. En materia de empleo, Carmelo Alonso recordó que «se han gestionado más de 14.000 ofertas laborales, se ha acompañado a más de 21.000 personas en su búsqueda activa de trabajo y 18.000 leoneses y leonesas se han formado en más de 540 talleres, en profesiones con futuro y con salida real».

También quiso incidir en el más nuevo de los proyectos de Ildefe, Talento León, que en los últimos cinco años «ha conseguido que más de un centenar de nuevos profesionales y sus familias se hayan incorporado a nuestra comunidad».

Por su parte la gerente, Natividad Rodríguez, fue la encargada de cerrar el acto con unas palabras de agradecimiento a las instituciones, entidades colaboradoras y personas que han acompañado a Ildefe a lo largo de estos años. En su intervención quiso poner el acento en el valor humano del equipo que ha hecho posible el recorrido de la entidad: «Gracias al equipo humano de ILDEFE por su trabajo responsable, por su gran capacidad de adaptación durante todo este tiempo, y por no perder la ilusión en momentos complicados».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  2. 2 El bar de La Palomera con más de siete tapas a elección que conquista a todo León
  3. 3 Muere una anciana víctima de un atropello en una carretera provincial del alfoz de León
  4. 4 Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León
  5. 5 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  6. 6 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  7. 7 La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»
  8. 8 El aparcamiento en León «colapsa» con Lancia o Peregrinos por encima del 100% de ocupación
  9. 9 León dispondrá de un nuevo aparcamiento de 120 plazas
  10. 10 Un detenido y un investigado por una plantación ilegal de marihuana en la provincia de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Instituto Leonés de Formación gestiona 14.000 ofertas laborales en 25 años

El Instituto Leonés de Formación gestiona 14.000 ofertas laborales en 25 años