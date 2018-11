UPL insta a los leoneses a mantener el espíritu reivindicativo Rerpresentantes de la formación leonesista, durante la manifestación. La formación leonesista califica de éxito rotundo la manifestación de este jueves y pide mantener esa línea LEONOTICIAS León Viernes, 16 noviembre 2018, 19:44

UPL ha instado este viernes a toda la sociedad leonesa «a continuar con la reivindicación por un mejor futuro de toda la Región Leonesa».

En una nota de prensa Eduardo López Sendino, vicesecretario general de UPL, ha recordado que este jueves León vivió «una de las más multitudinarias manifestaciones que se recuerdan en la ciudad de León, a la que han asistido miles de leonesistas, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, a la que se sumó decididamente, y sin fisuras, Unión del Pueblo Leonés».

Ademásha recordado que la manifestación tenía un lema y sentido «muy claro en la reivindicación frente a la actual situación de despoblación, desindustrialización y deterioro económico, cuyo último mazazo tuvimos conocimiento el mismo día de la manifestación con el anuncio del cierre en enero del 2019 de la térmica de Compostilla en Cubillos del Sil, con lo que ello supone para la depauperada comarca del Bierzo por la cantidad de puestos de trabajo que se perderán, tanto directos como indirectos».

«La indignación mostrada por los asistentes a la manifestación no puede quedar en absoluto en olvido, no solo para todos los que asistimos, sino que tiene que ser también un aldabonazo, tanto para el Partido Popular en la Junta de Castilla y León, como para el Partido Socialista en el Gobierno de la nación, quienes deben de darse cuenta de que los leoneses estamos indignadamente hartos de las tomaduras de pelo reiteradas», recuerda Sendino.

Torneros

Para el líder leonesista los leoneses están cansadados «de la decidida apuesta del Partido Popular en la Junta de Castilla y León por la industrialización en el eje Valladolid-Palencia-Burgos, olvidándose no solo de la provincia de León, sino también de toda la Región Leonesa. Y lo que es más grave, poniendo trabas a cualquier posibilidad de nueva actividad industrial, o incluso cercenando las posibilidades de oferta de suelo industrial como acontece con el polígono de Torneros y con los constantes retrasos en la integración de Feve por parte del partido Socialista en el gobierno de la nación en lo que constituyen dos botones de muestra en la lamentable situación económica propiciada por las administraciones y que sufrimos todos los leoneses».

Por ello desde UPL se insta a los convocantes de la manifestación, así como a todos los partidos y grupos sociales y leonesistas a que esta manifestación no sea un punto y final de la reivindicación, «sino que sea el principio de otras muchas acciones a realizar que demuestre que los leoneses ya no estamos dispuestos a continuar en la actual situación de falta de futuro, no ya para los que ahora estamos, sino también para las generaciones futuras».