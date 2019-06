Informativo leonoticias | 'León al día' 6 de junio Informativo León al Día. / leonoticias El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Jueves, 6 junio 2019, 20:31

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias te trae este jueves 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

Es la noticia de este 6 de mayo. La Junta Electoral Central, con 10 votos a favor y tres en contra, ratifica el error que se produjo en el recuento de una de las mesas del colegio de las Pastorinas, confirmando así que hubo, de forma efectiva, un baile de votos entre PSOE y VOX y que procede realizar la corrección de los mismos. De esta forma, el escrutinio ya es oficial y recoge que el PSOE obtiene diez concejales, nueve el PP, cuatro Ciudadanos, tres UPL y uno Podemos, de forma que Vox pasa de tener dos ediles en la noche electoral a no tener representación en el arco político municipal. La situación deja en bandeja la posibilidad de que José Antonio Diez (PSOE) pacte con UPL y Podemos, sumando catorce ediles que le valdrían para ser alcalde. Ante esta situación cabe recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Igualmente procede recurso ante el Tribunal Constitucional.

Desde el PSOE no se ha ocultado extraoficialmente a primera hora de la tarde de este jueves su alegría «porque se hace justicia». Eso sí, su candidato José Antonio Diez ha declinado hacer valoraciones «hasta que tenga materialmente en su mano la resolución. Por su parte, desde la UPL han apelado a la prudencia hasta que esa resolución sea firme, eso sí, ha recordado a VOX que no tiene sentido continuar ya que son determinantes las resoluciones de las juntas electorales central y de zona. En cualquier caso, hasta que no sea firme no se sentarán a dialogar sobre una posible investidura. Por su parte, desde VOX medita el posible recurso si bien la decisión la tomarán sus servicios jurídicos y PP ya ha advertido que presentará recurso.

Y en clave autonómica, Luis Tudanca no tira la toalla y no da la batalla por pérdida a pesar de la buena sintonía que trasladaron ayer Cs y PP tras su primera reunión de negociación. En cualquier caso, el socialista ha recordar a Francisco Igea que un gobierno del PP, tras 32 años de gobierno, no es un cambio como siempre abanderó la formación naranja.

Y los que tampoco cierra la puerta a gobernar la Diputación de León, son los populares que se muestran abiertos a cualquier negociación con Cs y UPL. Para su vicepresidente, Francisco Castañón, Juan Martínez Majo sigue siendo la mejor opción para liderar la administración autonómica.

Y esta mañana el Congreso ha publicado las declaraciones de bienes de los diputados dejando alguna curiosidad sobre los cuatro representantes de León. La única que repite, Carmen González Guinda declara cuatro viviendas en Cambrils y tres vehículos así como unos ingresos anuales que rozan los 80.000 euros. Por su parte, el diputado de Cs Justo Fernández cuenta con seis retribuciones diferentes por su pertenencia a diferentes órganos de gobierno de instituciones vinculadas al Ayuntamiento de León. El socialista Javier Cendón cuanta con un Mercedes, cuatro cuentas corrientes y una nómina como profesor de la ULE de 41.000 euros. La última y la benjamina, Andrea Fernández no declara ninguna propiedad, una nómina de 970 euros y 10.000 euros en ahorros. Por su parte, los bienes de los cuatro senadores leoneses van desde un BMW, dos tractores o un quad.

Actualidad al margen electoral

Y en otros asuntos del día, Cáritas ha presentado esta mañana su informe anual que deja entrever que la crisis se cronifica en León. Es más, durante el 2018 7.677 leoneses recibieron ayuda, 900 por primera vez.

Además, les contamos que la Audiencia Provicial de León ha ordenado la práctica de nuevas diligencias ante los indicios de delito en torno al caso de la extrabajadora de Caja España que se suicidó como consecuencia de un supuesto acoso laboral por parte de dos de sus jefes. De esta forma, atiende el recurso de la familia de la fallecida al entender que existen serias posibilidades de que los dos jefes investigados pudiesen infligir a la empleada un trato degradante en el ámbito laboral y que no se ha agotado la investigación para determinar lo realmente ocurrido. Por ello, solicitan la práctica de nuevas pruebas.

Y golpe contra el tráfico de drogas en León. La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y decomisado 431 plantas y 4700 gramos de marihuana seca en dos actuaciones desarrollada en los municipios de Villazala y Santa María del Páramo. En la primera, se detectó un cultivo de marihuana indoor y fraude de fluido eléctrico, en la segunda se pillaron in fraganti a tres personas cuando trasportaban en un vehículo 78 plantas de marihuana.

Y Fomento sigue avanzando en las obras de reconstrucción estructural del firme en la Autovía A-66, es decir en la León-Benavente. Precisamente, hoy han informado que se ha desviado el tráfico por la calzada derecha entre los punto kilométrico 144,5 al 151,8, a fin de poder continuar con los trabajos de rehabilitación del firme de la calzada izquierda.

El tiempo León pone el candado en los parques. Es la respuesta del Ayuntamiento de León ante la llegada de un fuerte temporal de viento, como consecuencia de la llegada a la provincia de la borrasca Miguel que dejará rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora en zonas de la Cordillera Cantábrica. Fuertes rachas de viento que han obligado a la Aemet activar la alerta amarilla para la jornada de este viernes en la provincia de León, donde además se prevén precipitaciones débiles en la comarca del Bierzo. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, con 4 grados en León capital y con valores negativos en zonas como el puerto de San Isidro, tal y como ocurrió en la madrugada de este jueves. Las máximas no superarán en ningún punto de los 17 grados.

Y Cruz Roja León ha presentado hoy el nuevo boleto del Sorteo del Oro que en esta ocasión ha contado con la colaboración del leonés Jesús Calleja que ha plasmado su defensa de la naturaleza.

Jornada que ha servido para la presentación oficial de que María victoria Seco, que tomará el relevo de José Ignacio de Luis al frente de Cruz Roja León. Allí, la que fuera ahora vicepresidente primera del comité provincial ha remarcado su clara vocación de servicio y ha recordado que da este paso tras reducir sus cargas familiares.

Deportes

En la presentación de Manolo Cadenas como entrenador del Abanca Ademar, el técnico leonés dejó caer un nombre en el que los maristas están muy interesados para reforzar la plantilla: Tin Lúchin. Esta es la opción prioritaria del Abanca Ademar para el puesto de central pero ¿quién es Lúchin? Se trata de un central joven, de 19 años, con experiencia en Champions y muy precoz a la hora de ser internacional. El Ademar deberá pugnar con varios equipos europeos interesados en este central balcánico que estuvo a prueba en enero bajo la batuta de Rafa Guijosa. Con mucha potencia física, casi 2 metros de altura y un gran lanzamiento, es un central al que le gusta mucho jugar con el pivote y que podría ser el futuro director de orquesta marista.

Además, en nuestro espacio de deportes les contamos que la nadadora Gemma Mengual y el futbolista Roberto Carlos son los primeros confirmados para el FID de León que se celebrará del 18 al 20 de septiembre en el Auditorio. Hay que recordar que el FID se ha convertido, por derecho propio, en uno de los eventos deportivos referentes a nivel nacional que reúne cada año, en León, a algunos de los mejores deportistas y entrenadores de la historia del deporte.

Por último, contarles que el ejecutivo español Iván Bravo, que dirige el proyecto Aspire de fútbol en Catar y es vicepresidente de la Cultural Leonesa, está ultimando la compra del Alcorcón. La firma del traspaso del club está previsto que se produzca una vez terminada la temporada, a partir del 11 o 12 de junio