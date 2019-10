Informativo leonoticias | 'León al día' 16 de octubre Informativo León al Día 16 de octubre. / leonoticias El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Miércoles, 16 octubre 2019, 20:33

16 de octubre que arrancamos con el encuentro que han mantenido los representantes empresariales de León con el alcalde para abordar la visita del regidor a Doha y las posibles inversiones de ida y vuelta en Catar y en la provincia de León.

Inversiones que, sin duda, serán necesarias para revertir la grave sangría poblacional que atraviesa la provincia de León. Las cifras hablan por sí solas. La provincia perdió durante el 2018 un total de 9.000 habitantes motivados por desplazamientos labores, es decir, por contratos que les realizaron fuera de la provincia. Es más, el 15% de los contratos firmados en la provincia de Leon supusieron un cambio de residencia, la cifra más alta de la Comunidad, que registró más de 180.00 contratos que suponen el desplazamiento del profesional a otra provincia.

El que se mantiene al alza es el Aeropuerto de León, que anota una nueva subida. Es más, el Aeródromo de la Virgen del Camino registró entre enero y septiembre 50.777 pasajeros, lo que supone un aumento del 13,7% respecto al año anterior, siendo del 10% el incremento de las operaciones. Además, el tráfico de pasajeros internacionales aumentó en un 37,7%.

La fatiga mata y va sobre ruedas. Es la denuncia que este miércoles ha lanzado CCOO, desde donde han advertido que en León ha habido 153 accidentes en el sector del transporte durante el 2018, haciendo una llamada a la concienciación

Y León y Asturias aplicarán de forma conjunta nuevos beneficios a sus esquiadores, eso sí, sin llegar a fusionar las estaciones. Con esta intención se trabaja desde los titulares de ambas estaciones, que buscan de este modo un acercamiento paulatino con el que obtener un 'plus' que hasta la fecha no se logra a nivel individual. Entre los objetivos, y como uno de los más ambiciosos, se encuentra la gestión conjunta de Valgrande y Fuentes de Invierno con las dos instalaciones de León, San Isidro y Leitariegos, algo que hasta ahora no ha encontrado punto en común dado la negativa de Asturias a pagar a León por el enganche eléctrico.

Jornada, la de este miércoles, en la que Luis Fuentes, el presidente de las Cortes de Castilla y León ha recalado en León donde ha advertido que prevé la disolución de la polémica Fundación Villalar. El motivo, no haber cumplido los fines con los que fue creado, es decir, la creación de un sentimiento de pertenencia a la Comunidad. De ahí, que entienda que no tiene sentido que siga funcionando. Una fundación que cuenta con un presupuesto anual de 850.000 euros. Además, durante su visitan Fuentes ha remarcado su preocupación por que el 20% de la riqueza de Castilla y León se vaya en fraude y corrupción.

Y en La Robla, la comunidad educativa del Centro Integrado de Formación Profesional 'Virgen del Buen Suceso' no se rinde pese a que el juez haya decretado la liquidación de la Fundación Hullera Vasco-Leonesa y, por tanto, el cierre de la escuela. Profesores, alumnos y familiares han acordado acciones y movilizaciones para tensar la cuerda y convencer al juez de revocar la liquidación. Desde el centro roblano señalan que esta situación les impide impartir cursos por la tarde y participar en el programa Aula-Empresa, vías que suponen más de 30.000 euros de ingresos anuales a la par que prevén entregar al juez que ordenó la liquidación 5.000 firmas la próxima semana

El PP de León activa su maquinaria electoral que, según advierte, está engrasada y lista para lograr concentrar el voto centro-derecha de León con una candidatura renovada que busca recuperar los dos escaños en el Congreso de los Diputados.

Además, les contamos que los Bomberos de León han intervenido en el fuego de la cocina de un bar en el barrio de El Ejido que fue sofocado gracias a la pronta intervención de dos agentes de la Policía Local de León.

Y esta mañana también en el Ayuntamiento de León se ha presentado al séptima carrera de la Mujer que se celebrará el próximo 27 de octubre tras haber recaudado más de 100.00 euros para la lucha contra el cáncer de mama.

Y terminamos este primer bloque con una instagramer leonesa de éxito. Con Perezosa Healthy a la que ayer tarde quisimos acompañar coincidiendo con la presentación de su primer libro en El Corte Inglés.

El tiempo En nuestro espacio del tiempo, pocas novedades para la jornada de este jueves que será similar de la de hoy. Así, los cielos permanecerán nubosos y no se descartan precipitaciones en toda la provincia aunque serán más fuerte al principio del día y en las zonas de montaña. Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, oscilando entre los 6 y los 10 grados mientras que las máximas subirán ligeramente, hasta alcanzar los 17 en la capital y rozar los 20 en Ponferrada.

Las buenas noticias se suceden en el Abanca Ademar. Si ayer contábamos que la lesión de Martínez Camí se había quedado un susto y todo parece indicar que estará en el partido del viernes ante Logroño, ahora Manolo Cadenas cuenta con un nuevo efectivo. Fede Vieyra ya se entrena con el equipo leonés después de haber sido operado este verano de una arritmia que le ha impedido incorporarse a los entrenamientos con normalidad hasta esta semana. El lateral argentino ya trabaja para coger ritmo de competición y se prevé que entré en los planes de Cadenas tras el parón de selecciones, a principios del mes de noviembre

Y precisamente Martínez Camí, junto al chileno Erbin Foigtman fueron los protagonistas de un nuevo deporte en vivo. Ambos mostraron su optimismo con la temporada del Abanca Ademar y el buen nivel de este inicio de campaña, además de destacar el carácter ganador de Cadenas y las altas expectativas que tienen con el curso actualmente