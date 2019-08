Informativo leonoticias | 'León al día' 27 de agosto Informativo León al día 27 de agosto. El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Martes, 27 agosto 2019, 18:16

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias te trae este martes 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar un completo resumen del día.

Apenas quedan cuatro horas para que el Ayuntamiento de León cierre al tráfico rodado Ordoño II. Es el proyecto de semipeatonalización impulsado por el PSOE que esta noche empezará a arrancar, eso sí, con muchas críticas. Entre ellas, las de Cs, desde donde esta mañana han cargado con lo que consideran un capricho del alcalde José Antonio Diez.

Críticas o recomendaciones que si bien no frenarán las intenciones del equipo de gobierno que se mantiene firme en su intención de cerrar al tráfico Ordoño II que se hará visibles desde las 12 de la noche, donde se descubrirán las señales verticales que indican quiénes pueden o no acceder, limitando el acceso a residentes, trasporte urbano y sanitario, mercancías y vehículos eléctricos que necesite acceder al punto de recarga de la zona. Además, los vehículos que accedan tan sólo podrán circular a 10 kilómetros por hora. En cualquier caso, será en los próximos meses cuando el Ayuntamiento instale las cámaras de control similares a las del casco histórico, que implicará sanciones para los vehículos no autorizados que accedan a Ordoño II.

En nuestro apartado de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha detenido en Ponferrada a tres personas, un varón y dos mujeres, una de ellas menor de edad, como presuntas autoras del robo de varios vehículos así como de ocasionarles daño, rompiendo los retrovisores de aquellos coches que estaban estacionados en la vía pública. Mientras aquí en León capital, la Policía Local de León ha denunciado a tres personas por «conducción negligente» y realiza competiciones en tres operaciones policiales diferentes realizadas en los últimos días en la ciudad, dos de ellas esta madrugada. Los hechos tuvieron lugar en la avenida Reyes Leoneses, en el parking del estadio de fútbol y la avenida Madrid.

Y les contamos un nuevo dato que demuestra el envejecimiento y despoblación que sufre la provincia de León. Se trata de la relación entre trabajadores y pensionistas, que en la provincia se sitúa en 1,3, lo que le lleva a la cola del país que, según los expertos necesitaría quintuplicar los inmigrantes para sostener la jubilación, dado que el sistema pensiones español se comió el año pasado más del 12% del PIB de España. Las comunidades con peor ratio están Castilla y León y las vecinas Galicia y Asturias.

Y jornada la de este martes en el que la Diputación ha trasladado la celebración del consejo rector del Instituto Leonés de Cultura al Monasterio de Santa María de Carracedo, coincidiendo con la aprobación del proyecto de restauración y consolidación del templo que conseguirá la accesibilidad del recinto y su eficiencia energética, además de mejorar otros elementos que precisan una intervención. Para ello, se invertirán 1,26 millones de euros.

Hasta una veintena de vacas fueron calcinadas en el puerto de Geras de Gordón por un rayo a última hora del pasado domingo aunque el no trascendió hasta horas más tarde cuando el ganadero acudió a la zona para comprobar el estado de las reses. Allí, según relató un vecino, se encontró una escena dantesca nunca vista antes. Este martes, la Junta envió a un equipo veterinario con el fin de analizar y tomar muestras de la veintena de vacas calcinadas por el rayo.

El tiempo En nuestro espacio del tiempo les contamos que suben las temperaturas de cara a este miércoles en el que, sin embargo, no se descartan algunos chubascos dispersos con tormenta principalmente en las zonas de montaña, donde además se registrarán brumas y bancos matinales. En cualquier caso, el verano vuelve a instalarse en León con mínimas que no bajarán de los 10 grados y que alcanzarán los 14 en Ponferrada. Las máximas por su parte se situarán en torno a los 30 grados.

Y acabamos este primer bloque de la mano de la leonesa Beatriz Robles, experta en Tecnología de los Alimentos, ha analizado en leonoticias las causas y las consecuencias del brote de listeriosis que ya afecta a 200 personas en el conjunto de España, uno de ellos en Salamanca aunque son cerca de una decena de casos probables o sospechoso. Robles ha asegurado que se trata de «un caso excepcional que se podría haber evitado con el cumplimiento de la legislación». Mala gestión que, según ha advertido, ha fomentado los bulos y la desinformación.

Deportes

Y en nuestro espacio de Deportes, hablamos de la Cultural de la mano de Julián Luque que esta mañana ha sido el encargado de analizar la actualidad del club en rueda de prensa. Después del empate contra el Amorebieta, el cántabro ha expresado que «hay que ser más contundentes atrás», asegurando que si son más sólidos en defensa se ganaran más partidas. En cualquier caso, el centrocampista entiende que no hay que ponerse nervioso ya que si se trabaja bien se muestra convencido de que llegaran las victorias, advirtiendo de que no se puede pedir que la Cultural sea campeona en septiembre.

Y en el Ademar cambio de planes «por necesidad». El club marista, tras la lesión de Acacio y la petición expresa de Manolo Cadenas de reforzar el puesto de central, pondrá todos sus esfuerzos en traer un jugador más para esa posición. A pesar a que los planes del club eran completar el puesto de lateral derecho donde David Fernández, tras la ausencia por una arritmia cardiaca de Vieyra - que ya se ha alargado, al menos hasta octubre-, se ha quedado sólo en la demarcación, lo que ha llevado a priorizar la búsqueda de un central para el Abanca Ademar