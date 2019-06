Informativo leonoticias | 'León al día' 7 de junio Informativo 'León al día'. / leonoticias El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Viernes, 7 junio 2019, 20:37

7 de junio en el que el eco de la cita electoral del 26 de mayo sigue trayendo cola. Precisamente, la polémica mesa '7-5B', la reclamación por el cruce de votos entre el PSOE y VOXen ese acta, y los correspondientes recursos han terminado por provocar una severa fractura por discrepancia de criterio en el seno de la formación popular. Ahora, y tras revisar todo lo sucedido, el PP de León desiste de mantener la pugna por esa mesa y «no comparte» el criterio del hoy alcalde Antonio Silván, al que dejan solo al frente de esta batalla.

Es más, su presidente Juan Martínez Majo no entiende que el PP tenga que hacer el trabajo a VOX. Así se lo ha trasladado a leonoticias con cierto malestar por las voces que apuntaban a su retirada si finalmente no mantenía la Diputación. Pues bien, hoy Majo ha callado las voces y se ha ofrecido para liderar el nuevo PP en León, advirtiendo que su futuro no está condicionado a ningún cargo.

Una negativa del PP que desconocían en el seno del PP municipal. Es más, a Fernando Salguero, el número 2 del PP en el Ayuntamiento, le ha pillado por sorpresa, y en cualquier caso se ha limitado que acatará las directrices que marque el PP nacional.

Y la otra polémica que también empaña al PP de León llega desde Valladolid, concretamente después de que Francisco Igea marcará como líneas rojas para apoyar un pacto con el PP en la Junta que Silván fuese alcalde de León y el leonés Suárez Quiñones fuese consejero. En este sentido, Quiñones se ha mostrado convencido de que los partidos negociarán «lo que vean correcto» y ha recordado que no es lo que uno quiera sino lo que proceda en su momento. Por su parte, Silván guarda silencio aunque su número 2 de nuevo ha señalado que acatarán el mando del partido.

Y terminamos este bloque relacionado con las elecciones, con una entrevista a la diputada más joven del PSOE. Se trata Andrea Fernández que ha querido abordar sus primeras sensaciones en el Congreso así como analizar los movimientos de sillones a nivel provincial autonómico. Además ha querido abordar la polémica que ha suscitado tras poner encima de la mesa el debate sobre una nueva regulación del acceso de los menores al porno así como de la prostitución. No se arrepiente de sus declaraciones aunque, eso sí, le han costado acoso a través de las redes sociales, lago que, según remarca, no se puede banalizar.

Actualidad al margen de la política

Y la otra gran noticia del día nos llegada desde Astorga. Ángel Sánchez Cao, el sacerdote que fuese aparcado en enero por presuntos abusos sexuales, ha interpuesto una denuncia contra Emiliano Álvarez, el primer exseminarista que le denunció. Se trata de una querella por injurias y calumnias y en ella, a la que accedió en primicia este diario, se recogen numerosas entrevistas en prensa local, nacional e internacional de Emiliano. Siguiendo el procedimiento judicial, el tribunal le ha citado el 25 de junio a un acto de conciliación al que, según ha confirmado Emiliano, no acudirá. No por miedo sino porque lo entiende un paripé. Es más, Emiliano asegura que quiere un cara a cara pero delante de un juez. Emiliano siempre ha calificado a Sánchez Cao como el demonio vestido de túnica y alzacuellos que cada noche metía sus manos sucias debajo de sus sábanas en el Seminario Menor de La Bañeza.

Y la otra noticia del día es la Operación Karma de la Guardia Civil que ha permitido desarticular dos violentas organizaciones delictivas dedicadas a robos con violencia e intimidación en viviendas y establecimientos públicos en León así como en las provincias andaluzas de Málaga, Córdoba y Sevilla así como en León. En total se han detenido a 23 personas y actuado contra otras 25 como investigadas. La mayoría de los robos y hurtos realizados eran cometidos con gran violencia, llegando incluso a amenazar y golpear a sus víctimas. Portaban armas de fuego y diversas armas blancas prohibidas con las que los amedrentaban. Actuaban siempre con pasamontañas, máscaras y guantes para evitar ser identificados. En total, han sido esclarecidos 104 delitos de robo y hurto.

Y otra operación de la Guardia Civil, en este caso la denominada 'Titulari', que ha permitido desarticular un grupo criminal dedicado a la estafa en la compra-venta de vehículos de segunda mano, con la detención de ocho personas e investigado a otra en distintas localidades de León y Valladolid así como en Madrid y Andalucía. Se trataba de un entramado criminal que utilizaba distintos portales de compraventa de vehículos de segunda mano para adquirir turismos de alta gama a bajo coste, posteriormente les manipulaba, llegando incluso a reducir entre entre 80.000 a 150.000 kilómetros por vehículo, consiguiendo así quintuplicar el beneficio económico en el momento de la reventa.

Y en el caso de Sheila Barrera, la defensa del que fuera su novio y principal sospechoso del crimen, ha remarcado que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no aporta «nada nuevo» a los realizados con anterioridad que llevaron al archivo de la causa. En este sentido, ha remarcado que su representado es «un ciudadano libre» sobre el que no pesa acusación formal alguna y que está sufriendo un gran «bombardeo y acoso» mediático.

El tiempo Y en nuestro espacio del tiempo, les contamos que tras dos jornadas marcadas por las intensas fuertes rachas de tiempo, León desactiva la alerta amarilla. Para este sábado pocas novedades a excepción de las temperaturas máximas que subirán ligeramente y alcanzarán los 21 grados en la capital. Sin embargo, las mínimas seguirán en picado y se registrarán valores en negativos en zonas de la montaña e incluso los 2 grados en Astorga. Tiempo que será similar en la jornada del domingo aunque el lunes está previsto que las máximas vuelvan a bajar y no superen los 18 grados.

Y en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León se ha adjudicado el servicio de visitas guidas al León romano y apertura de la cripta de Puerta Obispo por 27.700 euros así como una inyección de 370.000 euros para la contratación de todas las actividades y espectáculos artísticos que incluirá el programa de las Fiestas de San Juan y San Pedro. Asimismo se ha autorizado la financiación de las obras de la urbanización de Ordoño II, un trámite que permitirá desbloquear las obras del parking subterráneos, y el impulso a la rehabilitación de la muralla de la Era del Moro.

Y el experto en motivación Jordi Vila impartirá este martes 11 de junio un seminario sobre éxitos personales y profesionales en el Conde Luna. Lo hará de la mano de Fele y la Asociación de Hosteleros para comprender que cada pequeño paso hacia adelante puede convertirse en un gran cambio.

Y a pesar de las bajas temperaturas que nos acompañan estos días, en el Musac ya es verano. El Museo de Arte Contemporáneo ha puesto en marcha un ciclo expositivo para la temporada estival con cuatro muestras protagonizadas en su mayor parte por mujeres

Deportes

Y en deportes jornada de despedida la de este viernes. La primera, la Isabel Fernández Moses, que abandona el Aros tras 22 años. La vitoriana deja atrás León también y se va lamentando el escaso apoyo institucional, lo que no le ha impedido crear una etapa llena de éxitos para el Aros.

Yeray González ha dicho adiós a la Cultural sociales. El tinerfeño había sido uno de los tres jugadores de la actual plantilla - junto a Xabi Irureta y Aridane - que conocía la intención del club de rescindir su contrato. Y por ello, se ha publicados un mensaje de agradecimiento y despedida en sus redes sociales dando las gracias a la afición.

El que sigue es Saúl González que seguirá siendo el dueño del lateral derecho de la Cultural y Deportiva Leonesa. El defensa madrileño, que llegó el pasado verano a León procedente de la UD Sanse, seguirá siendo la próxima campaña jugador culturalista. El madrileño había rubricado una vinculación por una temporada más otra opcional, decisión que tomará unilateralmente la Cultural.